Polizei sucht Zeugen nach Kennzeichendiebstahl und Unfallflucht im Raum Haßberge

HOFHEIM IN UNTERFRANKEN, LKR. HASSBERGE – Auf einem Firmenparkplatz in der Hans-Elbe-Straße wurde das Versicherungskennzeichen eines Kleinkraftrades entwendet. Die Polizei Haßfurt bittet um Hinweise.

Der Diebstahl ereignete sich zwischen Dienstag, 22.00 Uhr, und Mittwoch, 6.00 Uhr. Ein bislang unbekannter Täter entfernte das Versicherungskennzeichen von dem Fahrzeug.

HASSFURT, LKR. HASSBERGE – In der Hohe-Wart-Straße wurde ein geparkter Ford Focus beschädigt. Der Verursacher entfernte sich, ohne den Unfall zu melden.

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Die Unfallzeit liegt zwischen Montag, 20.00 Uhr, und Mittwoch, 16.00 Uhr. An dem Fahrzeug entstand an der Heckstoßstange ein Schaden von rund 1.500 Euro.

Hinweise zu beiden Fällen nimmt die Polizeiinspektion Haßfurt unter der Telefonnummer 09521/927-0 entgegen.