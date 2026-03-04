Polizei sucht Zeugen nach Körperverletzung in Würzburg
WÜRZBURG IN DER INNENSTADT – Die Polizei Würzburg ermittelt nach einem körperlichen Angriff auf eine 18-jährige Frau am Montag gegen 10:15 Uhr in der Glockengasse. Ein Unbekannter hatte die junge Frau angesprochen und, nachdem diese nicht reagierte, ihr Gesicht gegen eine Hauswand gedrückt, wobei sie leicht verletzt wurde.
Der Täter konnte anschließend mit einem Begleiter entkommen. Die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt hat Ermittlungen wegen Körperverletzung eingeleitet und beschreibt den Unbekannten als männlich, etwa 30 bis 37 Jahre alt, 180 cm groß und von schlanker Statur mit einem schwarzen Vollbart. Er trug eine dunkle Jogginganzug-Jacke sowie einen dunklen Kapuzenpullover.
Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt unter Tel. 0931/457-2230 entgegen.
