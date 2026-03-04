Auto IU

Polizei sucht Zeugen nach Körperverletzung in Würzburg

4. März 2026Letztes Update 4. März 2026
Polizei sucht Zeugen nach Körperverletzung in Würzburg
Symbolfoto: 2fly4
Sparkasse

WÜRZBURG IN DER INNENSTADT – Die Polizei Würzburg ermittelt nach einem körperlichen Angriff auf eine 18-jährige Frau am Montag gegen 10:15 Uhr in der Glockengasse. Ein Unbekannter hatte die junge Frau angesprochen und, nachdem diese nicht reagierte, ihr Gesicht gegen eine Hauswand gedrückt, wobei sie leicht verletzt wurde.

Der Täter konnte anschließend mit einem Begleiter entkommen. Die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt hat Ermittlungen wegen Körperverletzung eingeleitet und beschreibt den Unbekannten als männlich, etwa 30 bis 37 Jahre alt, 180 cm groß und von schlanker Statur mit einem schwarzen Vollbart. Er trug eine dunkle Jogginganzug-Jacke sowie einen dunklen Kapuzenpullover.

Johanniter Hausnotruf testen
Stefan Labus Gesundheitsversorgung

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt unter Tel. 0931/457-2230 entgegen.

Das könnte Dich auch interessieren:

Günstig und saugstark: Power-Akku-Staubsauger - Maximale Saugkraft für dein sauberes Zuhause

Mit beeindruckenden 45.000 Pa Saugkraft und einem 550W starken Motor sagst du Schmutz, Staub und hartnäckigen Tierhaaren auf jeder Oberfläche den Kampf an. Dieser kabellose Staubsauger bietet dir zum sagenhaft günstigen Preis bis zu 65 Minuten Laufzeit und ein smartes Display, damit du die Reinigung

Ambulanzzentrum Reinschauen lohnt sich
Mehr

Naturfreundehaus
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!

4. März 2026Letztes Update 4. März 2026

Mehr

TG-Karateka glänzen mit Team-Gold und starken Nachwuchserfolgen

TG-Karateka glänzen mit Team-Gold und starken Nachwuchserfolgen

4. März 2026

MOTMEX 2026 – Johanniter üben den Ernstfall über weite Strecken

4. März 2026
Bayerischer Vizemeistertitel für die Crossläufer der DJK Schweinfurt in Regensburg

Bayerischer Vizemeistertitel für die Crossläufer der DJK Schweinfurt in Regensburg

4. März 2026
Spatenstich für das neue Parkhaus am Leopoldina-Krankenhaus

Spatenstich für das neue Parkhaus am Leopoldina-Krankenhaus

4. März 2026
Pixel ALLE Seiten (Stand 22.10.25)