Polizei sucht Zeugen zu zwei Vorfällen im Landkreis Schweinfurt
SCHWEINFURT – Die Polizeiinspektion Schweinfurt ermittelt derzeit zu zwei unterschiedlichen Straftaten und bittet die Bevölkerung um sachdienliche Hinweise.
Brandstiftung am Radweg (Schweinfurt / Oberndorf)
Am Mittwochmorgen (24. Juni 2026) kam es im Bereich des Radwegs an der Uferstraße zu einer Sachbeschädigung durch Feuer. Ein bisher unbekannter Täter setzte dort einen Mülleimer sowie eine angrenzende Wiesenfläche in Brand. Der Tatzeitraum konnte auf die Zeit zwischen 08:00 Uhr und 08:25 Uhr eingegrenzt werden.
Sabotage an Wohnanhänger (Schwanfeld)
Ebenfalls im Fokus der Ermittlungen steht ein gefährlicher Eingriff in Schwanfeld. In der Friedhofstraße löste ein Unbekannter die Radmuttern eines Wohnanhängers. Dieser gezielte Sabotageakt ereignete sich im Zeitraum von Montag, 22:00 Uhr, bis Mittwoch, 13:00 Uhr.
Zeugenaufruf
Die Polizei bittet Personen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, die mit diesen Taten in Verbindung stehen könnten, sich zu melden. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Schweinfurt unter der Telefonnummer 09721 / 202-0 entgegen.
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