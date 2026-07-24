Polizei und Stadt Lohr ehren zwei couragierte Helfer

LOHR A. MAIN, LKR. MAIN-SPESSART – Für ihr beherztes Eingreifen bei der Hammerattacke in der Lohrer Fußgängerzone sind Ursula Bauer und Yassine Mabrouk am 22. Juli 2026 in der Polizeiinspektion Lohr ausgezeichnet worden. Polizei und Stadt würdigten ihren Einsatz mit einer Urkunde und einem Präsent.

Die beiden Bürger hatten am 1. Juli eingegriffen, als eine 42-jährige Frau in der belebten Lohrer Innenstadt mit einem Hammer auf einen Schneewittchenzwerg aus Beton einschlug.

Während zahlreiche Passanten zusahen, sprach Ursula Bauer die Randaliererin mutig an. Daraufhin wurde sie selbst angegriffen und zog sich bei einem Sturz auf den Hinterkopf eine Platzwunde zu.

Yassine Mabrouk erkannte die Situation und eilte ihr sofort zu Hilfe. Gemeinsam gelang es, die Angreiferin am Boden zu fixieren. Dabei wurde Mabrouk durch einen Biss in die Hand verletzt.

Für ihr couragiertes Verhalten bedankten sich die Polizei und die Stadt Lohr im Rahmen einer kleinen Feierstunde und zeichneten beide Helfer für ihren Einsatz aus.