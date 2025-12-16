Polizei Würzburg greift durch: Geplanter Angriff rivalisierender Fußballfans

WÜRZBURG – Bereits am 08. November 2025 kam es in einer Gaststätte in der Weißenburgstraße in Würzburg zu einem Angriff auf Fußballfans, welcher für einen größeren Polizeieinsatz sorgte. Aus ermittlungstaktischen Gründen wurde bislang noch nicht darüber berichtet.

Handgreiflichkeiten vor Gastwirtschaft

Mehrere, offenbar gewaltbereite, Personen hatten gezielt den Treffpunkt der Anhängerschaft eines ansässigen Fußballvereins gegen 20:45 Uhr aufgesucht. Die Angreifer waren vermummt und führten teilweise Schutzausrüstung mit sich. Laut Zeugenangaben wurden die Personen als Fußballfans eines rivalisierenden Würzburger Vereins erkannt und versuchten in die Gastwirtschaft einzudringen. Nachdem es zu Handgreiflichkeiten gekommen war, flohen die Beteiligten in verschiedene Richtungen, noch bevor erste Streifen vor Ort eintrafen.

Verletzungen machte keiner der Personen geltend. Am Inventar des Lokals und dem Rollator eines Gastes entstand Sachschaden.

Umfangreiche Ermittlungen der Würzburger Polizei

Die Polizei leitete unmittelbar nach dem Vorfall umfangreiche Ermittlungen ein, wodurch mehrere Tatverdächtige identifiziert werden konnten. Auf Antrag der PI Würzburg-Stadt erwirkte die Staatsanwaltschaft Würzburg mehrere Durchsuchungsbeschlüsse.

Durchsuchungsbeschlüsse vollstreckt – Beweismittel sichergestellt

Am frühen Dienstagmorgen wurden diese mit Unterstützung der Bereitschaftspolizei vollstreckt. Die Einsatzkräfte fanden hierbei unter anderem Schutzausstattung, wie Zahnschutz und Quarzhandschuhe auf und stellten mehrere Mobiltelefone sicher. Bei einem der Tatverdächtigen wurde Marihuana im unteren, dreistelligen Grammbereich aufgefunden und sichergestellt. Gegen die vier Beschuldigten im Alter zwischen 19 und 26 Jahren wird u.a. wegen Landfriedensbruch, Sachbeschädigung, versuchter gefährlicher Körperverletzung und Verstöße gegen das Cannabiskonsumgesetz ermittelt.

Glücklicherweise wurde bei dem Vorfall nach polizeilichen Erkenntnissen niemand schwerwiegend in seiner Gesundheit geschädigt. Dennoch betrachten wir den Sachverhalt nicht ohne Sorge. Bei aller sportlicher Rivalität auf dem Spielfeld, steht doch gerade Sport als verbindendes Element für ein faires Miteinander und für gesellschaftliche Teilhabe. Daher setzt die Würzburger Polizei neben den strafrechtlichen Ermittlungen auch weiterhin auf den Dialog mit den Fußballfans, den beteiligten Vereinen und den Sicherheitsbehörden.