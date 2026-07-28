Polizei Würzburg sucht Zeugen nach Diebstahl, Sachbeschädigungen und Unfallfluchten

WÜRZBURG, LKR. WÜRZBURG – Die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt ermittelt in mehreren Fällen wegen Diebstahls, Sachbeschädigung und Unfallflucht. In allen Fällen werden Zeugen gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

In der Würzburger Innenstadt wurde am Montag zwischen 14 und 16 Uhr einer 67-jährigen Frau in einem Bekleidungsgeschäft am Marktplatz der Geldbeutel aus ihrer Handtasche gestohlen. Der Tatverdächtige wird als etwa 1,80 Meter groß, rund 50 Jahre alt, hager, mit kurzen braunen Haaren und Brille beschrieben. Er trug eine graue Shorts sowie ein weißes T-Shirt.

In der Zellerau beschädigte ein Unbekannter zwischen Freitag, 21 Uhr, und Samstag, 16.30 Uhr, die Fahrerscheibe eines in der Georg-Eydel-Straße abgestellten Mercedes. Die Scheibe wurde gewaltsam nach unten gedrückt. Der Sachschaden beträgt rund 800 Euro. Aus dem Fahrzeug wurde nach bisherigen Erkenntnissen nichts entwendet.

In der Dürrbachau verschafften sich Unbekannte zwischen Sonntag, 16 Uhr, und Montag, 9.45 Uhr, Zugang zu einem nicht mehr genutzten Gebäudetrakt in der Friedrich-König-Straße. Hierfür wurde eine Blechfassade beschädigt. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und Hausfriedensbruchs.

Am Heuchelhof wurde ein geparkter schwarzer BMW vermutlich beim Ein- oder Aussteigen beschädigt. Der Vorfall ereignete sich am Montag zwischen 8 und 13 Uhr in der Heuchelhofstraße. Nach bisherigen Erkenntnissen parkte zuvor ein weißer Pkw neben dem BMW, in den zwei Frauen einstiegen.

In der Innenstadt wurde außerdem ein Audi A5 Avant im Parkhaus des Congress Centrums beschädigt. Die Unfallflucht ereignete sich zwischen Freitag, 12.45 Uhr, und Sonntag, 11.10 Uhr. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 1.500 Euro geschätzt.

Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt unter der Telefonnummer 0931/457-2230 entgegen.