Polizeiauto angefahren und geflüchtet

GRÄFENDORF, LKR. MAIN-SPESSART – Am Montagmorgen kollidierte ein zunächst unbekanntes Fahrzeug mit einem in Gräfendorf geparkten Streifenwagen der Gemündener Polizeistreife.

Im Zuge der Ermittlungen stellte sich heraus, dass ein in der Nähe geparkter VW Touran mit dem Unfall in Zusammenhang stehen könnte. Die Fahrzeughalterin wurde daraufhin kontaktiert. Sie hatte zwischenzeitlich selbst einen Schaden an ihrem Pkw festgestellt und befand sich bereits bei der Polizei in Hammelburg.

Die Fahrerin erklärte, dass sie von einem Unfall nichts bemerkt habe. Doch die Spuren am Streifenwagen stimmten eindeutig mit dem Schadensbild ihres Fahrzeugs überein. Die Ermittlungen wegen Verkehrsunfallflucht wurden daraufhin aufgenommen. Nach ersten Erkenntnissen hatte sich die Autofahrerin nach dem Zusammenstoß in Gräfendorf von der Unfallstelle entfernt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf insgesamt etwa 10.000 Euro.