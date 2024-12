Polizeibeamte angegriffen – Einlieferung ins Bezirkskrankenhaus

KITZINGEN – Polizeieinsatz in Mehrfamilienhaus endet mit Festnahme

Am 24.12.2024, kurz vor Mitternacht, wurde die Polizei zu einem Mehrfamilienhaus in der Friedrich-Ebert-Straße in Kitzingen gerufen. Eine Bewohnerin meldete, dass eine Nachbarin laut herumschreien würde.

Die 48-jährige Frau öffnete den eintreffenden Beamten ihre Wohnungstüre. Dabei fielen den Polizisten psychische Auffälligkeiten bei der Frau auf. Während der Klärung des Sachverhalts griff sie plötzlich einen 29-jährigen Polizeibeamten an.

Bei der anschließenden Festnahme setzte sich die Frau weiterhin massiv zur Wehr, schlug und trat um sich und beleidigte die anwesenden Beamten. Die Beschuldigte wurde schließlich nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen in ein Bezirkskrankenhaus eingeliefert.

Ein Polizeibeamter erlitt leichte Verletzungen. Gegen die 48-Jährige wurde ein Strafverfahren wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Körperverletzung und Beleidigung eingeleitet.

