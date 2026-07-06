Polizeibeamter außer Dienst überführt Ladendiebin in Mellrichstadt
MELLRICHSTADT, LKR. RHÖN-GRABFELD – Am Samstagmorgen führte die Aufmerksamkeit eines Polizeibeamten in seiner Freizeit zur Festnahme einer mutmaßlichen Ladendiebin. Die 40-Jährige hatte in mehreren Geschäften Waren entwendet.
Beobachtung und Festnahme
Gegen 10:20 Uhr bemerkte der Beamte in der Weimarer Straße eine ihm bereits bekannte Frau, die vor einem Laden mit einem Kleidungsstück hantierte, an dem noch das Verkaufsetikett befestigt war. Da die 40-Jährige in der Vergangenheit bereits mehrfach wegen Diebstahlsdelikten in Erscheinung getreten war, informierte der Polizist seine Kollegen.
Nachdem die Frau versucht hatte, sich zu entfernen, folgte ihr der Beamte, versetzte sich in den Dienst und nahm sie schließlich im Bereich der Thüringer Straße fest.
Diebesgut sichergestellt
Bei der Durchsuchung ihres Rucksacks kamen zahlreiche gestohlene Artikel zum Vorschein:
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Mehrere Kleidungsstücke
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Hygieneartikel
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Nahrungsmittel
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Gesamtwert: Knapp 60 Euro
Die Ermittlungen ergaben, dass das Diebesgut aus insgesamt fünf verschiedenen Geschäften stammte. Gegen die 40-Jährige wurde ein Strafverfahren wegen Diebstahls in mehreren Fällen eingeleitet. Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen wurde die Frau wieder entlassen.
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