Polizeibeamter verletzt: Pkw-Fahrer entzieht sich Verkehrskontrolle auf der A7 und flüchtet über Autobahn

UNTERPLEICHFELD, LKR. WÜRZBURG – Eine Verkehrskontrolle in Unterpleichfeld in der Nacht zum heutigen Samstag führte zu einer kilometerlangen Flucht eines 40-jährigen Pkw-Fahrers über die A7 bis in den Raum Mittelfranken, wo er schließlich festgenommen werden konnte. Gegen den Mann wird nun wegen mehrerer Delikte ermittelt.

Gegen 23:45 Uhr wurde der 40-jährige Fahrer eines schwarzen Mercedes SUV in der Hauptstraße angehalten und kontrolliert. Dabei ergaben sich Hinweise auf Drogenkonsum, woraufhin der Mann die weiteren Schritte erklärt bekam. Dieser zeigte sich jedoch unkooperativ und fuhr plötzlich los, wobei ein Beamter leicht am Oberkörper verletzt wurde.

Die Streife nahm sofort die Verfolgung auf und forderte Verstärkung an. Der 40-Jährige flüchtete auf die A7 in Richtung Mittelfranken und konnte nach einer längeren Verfolgungsfahrt mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit und riskanten Fahrmanövern schließlich auf der B470 bei Illesheim gestoppt werden.

Im Krankenhaus wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Der Fahrzeugschlüssel und der Führerschein des Mannes wurden sichergestellt. Gegen ihn wird nun wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Gefährdung des Straßenverkehrs, eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens und gefährlicher Körperverletzung ermittelt.

Verkehrsteilnehmer, die durch die Flucht des Mannes gefährdet wurden, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0931/457-1630 bei der Polizeiinspektion Würzburg-Land zu melden.