Polizeibekannter Syrer bedroht mehrere Personen mit Anscheinswaffe im Würzburger Hauptbahnhof
WÜRZBURG – Ein polizeibekannter 41-jähriger Mann hat am Freitagabend im Würzburger Hauptbahnhof für einen größeren Polizeieinsatz gesorgt, nachdem er Reisende und Angestellte mit einer täuschend echt aussehenden Anscheinswaffe bedroht hatte.
Gegen 18:15 Uhr alarmierten Zeugen eine Streife der Bundespolizei, die den Tatverdächtigen kurz darauf in einem Gastronomiebetrieb im Bahnhofsgebäude festnehmen konnte. Die Auswertung der Videoüberwachung bestätigte inzwischen, dass der syrische Staatsangehörige in zwei Betrieben unter Vorhalt eines Revolver-Imitats Geld und Lebensmittel gefordert sowie zahlreiche Passanten in Schrecken versetzt hatte.
Die Beamten stellten bei dem Festgenommenen eine sogenannte Anscheinswaffe sicher, die optisch kaum von einem echten Revolver zu unterscheiden war. Da der Mann bereits einschlägig polizeibekannt ist und die Videoaufnahmen die Bedrohungslage eindeutig dokumentierten, leitete die Bundespolizeiinspektion Würzburg ein Ermittlungsverfahren wegen versuchten Raubes, Bedrohung und eines Verstoßes gegen das Waffengesetz ein. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde zudem eine Blutentnahme durchgeführt.
Noch im Laufe des Samstags, den 3. Januar 2026, wurde der 41-Jährige einem Ermittlungsrichter am Amtsgericht Würzburg vorgeführt. Dieser ordnete aufgrund der Schwere der Vorwürfe und der vorliegenden Erkenntnisse die Untersuchungshaft an. Der Tatverdächtige wurde daraufhin in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Die detaillierte Analyse der Videosequenzen zur Identifizierung weiterer Geschädigter dauert unterdessen an.
Die Bundespolizei bittet nun die Bevölkerung um Mithilfe bei der Aufklärung des Falls. Personen, die sich am 2. Januar zwischen 17:45 Uhr und 18:30 Uhr im oder am Hauptbahnhof aufgehalten haben und sachdienliche Angaben zum Geschehensablauf machen können oder selbst bedroht wurden, werden gebeten, sich als Zeugen oder Geschädigte zu melden. Hinweise nimmt die Bundespolizeiinspektion Würzburg unter der Telefonnummer 0931/32259-1111 entgegen.
