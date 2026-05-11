Auto IU

Polizeibericht aus dem Landkreis Haßberge: Zeugenaufruf nach Sachbeschädigung und Unfallfluchten

11. Mai 2026Letztes Update 11. Mai 2026
Polizeibericht aus dem Landkreis Haßberge: Zeugenaufruf nach Sachbeschädigung und Unfallfluchten
Bild von Jürgen Sieber auf Pixabay
Keiler Weißbier Hell

HASSFURT / ZEIL A. MAIN – Die Polizeiinspektion Haßfurt vermeldet mehrere Vorfälle vom vergangenen Freitag. In allen Fällen sucht die Polizei nach Zeugen, die Hinweise auf die Verursacher geben können.

Steinwurf auf Reisebüro in Haßfurt

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde die Glastür eines Reisebüros in der Hauptstraße mutwillig beschädigt. Zwischen 18:15 Uhr und 05:45 Uhr schleuderte ein Unbekannter offenbar einen Stein gegen die Scheibe. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 1.000 € geschätzt.

Unfallfluchten in Haßfurt, Sylbach und Zeil

Kulturamt Haßfurt Events - Lina Bo
Kulturamt Haßfurt Events - Lazuli

Gleich drei Fälle von unerlaubtem Entfernen vom Unfallort beschäftigen die Beamten:

Das könnte Dich auch interessieren:

Tipp: Der Philips Fusselrasierer gibt deiner Kleidung ihr Leben zurück

Deine Lieblingsstücke sehen durch lästige Knötchen und Fussel alt und abgenutzt aus? Mit dem Philips Fusselrasierer entfernst du Pilling im Handumdrehen und lässt deine Textilien wieder wie neu erstrahlen. Dank der Kombination aus hoher Drehzahl und sicherer Anwendung ist er der perfekte Retter für

Abenteuer & Allrad 2026 Bad Kissingen
Mehr

  • Sylbach: In der Raiffeisenstraße wurde am Freitag (08:50 – 15:30 Uhr) ein schwarzer Golf Variant am Heck beschädigt. Der Wagen war auf dem Parkplatz der Lebenshilfe abgestellt.

  • Zeil am Main: Ein blauer VW Polo, der in der Bamberger Straße parkte, weist seit Freitagnachmittag (14:00 – 18:00 Uhr) einen frischen Streifschaden auf.

  • Haßfurt: Im Dürerweg verschwand am Freitagvormittag (08:00 – 12:15 Uhr) ein grüner Tretroller. Das Fahrzeug war auf dem Verbindungsweg zur Schul-Bushaltestelle abgestellt.

Zeugen gesucht

Die Polizei bittet Personen, die Beobachtungen zu den Sachbeschädigungen, den Unfallfluchten oder dem Diebstahl gemacht haben, sich zu melden.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Haßfurt unter der Telefonnummer 09521/927-0 entgegen.

Naturfreundehaus
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!

11. Mai 2026Letztes Update 11. Mai 2026

Mehr

Fahrerflucht dank Zeuge schnell geklärt: 84-Jährige rammt Pkw auf Supermarkt-Parkplatz

Fahrerflucht dank Zeuge schnell geklärt: 84-Jährige rammt Pkw auf Supermarkt-Parkplatz

11. Mai 2026
Faustball-Bundesliga: Bittere Doppelniederlage für den TV Oberndorf

Faustball-Bundesliga: Bittere Doppelniederlage für den TV Oberndorf

11. Mai 2026
Faustball-Bundesliga Süd: TVO-Frauen bleiben am Heimspieltag ohne Punkte

Faustball-Bundesliga Süd: TVO-Frauen bleiben am Heimspieltag ohne Punkte

11. Mai 2026
Vandalismus und Unfallflucht: Polizei Schweinfurt sucht Zeugen

Vandalismus und Unfallflucht: Polizei Schweinfurt sucht Zeugen

11. Mai 2026
Pixel ALLE Seiten (Stand 21.04.26)