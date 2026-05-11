Polizeibericht aus dem Landkreis Haßberge: Zeugenaufruf nach Sachbeschädigung und Unfallfluchten
HASSFURT / ZEIL A. MAIN – Die Polizeiinspektion Haßfurt vermeldet mehrere Vorfälle vom vergangenen Freitag. In allen Fällen sucht die Polizei nach Zeugen, die Hinweise auf die Verursacher geben können.
Steinwurf auf Reisebüro in Haßfurt
In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde die Glastür eines Reisebüros in der Hauptstraße mutwillig beschädigt. Zwischen 18:15 Uhr und 05:45 Uhr schleuderte ein Unbekannter offenbar einen Stein gegen die Scheibe. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 1.000 € geschätzt.
Unfallfluchten in Haßfurt, Sylbach und Zeil
Gleich drei Fälle von unerlaubtem Entfernen vom Unfallort beschäftigen die Beamten:
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Sylbach: In der Raiffeisenstraße wurde am Freitag (08:50 – 15:30 Uhr) ein schwarzer Golf Variant am Heck beschädigt. Der Wagen war auf dem Parkplatz der Lebenshilfe abgestellt.
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Zeil am Main: Ein blauer VW Polo, der in der Bamberger Straße parkte, weist seit Freitagnachmittag (14:00 – 18:00 Uhr) einen frischen Streifschaden auf.
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Haßfurt: Im Dürerweg verschwand am Freitagvormittag (08:00 – 12:15 Uhr) ein grüner Tretroller. Das Fahrzeug war auf dem Verbindungsweg zur Schul-Bushaltestelle abgestellt.
Zeugen gesucht
Die Polizei bittet Personen, die Beobachtungen zu den Sachbeschädigungen, den Unfallfluchten oder dem Diebstahl gemacht haben, sich zu melden.
Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Haßfurt unter der Telefonnummer 09521/927-0 entgegen.
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