Auto IU

Polizeibericht Bad Kissingen: Vandalismus an Schule und hohe Unfallflucht in Ramsthal

12. Mai 2026Letztes Update 12. Mai 2026
Polizeibericht Bad Kissingen: Vandalismus an Schule und hohe Unfallflucht in Ramsthal
Symbolfoto: 2fly4
Eisgeliebt

HAMMELBURG / RAMSTHAL, LKR. BAD KISSINGEN – Die Polizeiinspektion Hammelburg vermeldet zwei Vorfälle aus dem Landkreis und bittet die Bevölkerung um sachdienliche Hinweise zu einer Sachbeschädigung sowie einer kostspieligen Unfallflucht.

Sachbeschädigung an der Saaletalschule

HAMMELBURG – Unbekannte haben im Hinterhof der Saaletalschule eine Fensterscheibe beschädigt. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde ein Stein gegen das Glas geworfen, wodurch die Scheibe zerbrach. Informationen zum exakten Tatzeitpunkt sowie zur genauen Höhe des Sachschadens liegen derzeit noch nicht vor und sind Teil der laufenden Ermittlungen.

Unfallflucht während des Saaletal Marathons

Kulturamt Haßfurt Events - Lina Bo
Abenteuer & Allrad 2026 Bad Kissingen

RAMSTHAL – Zu einer erheblichen Beschädigung kam es am Samstag, den 11. April, in Ramsthal. Auf dem Parkplatz direkt neben dem Feuerwehrhaus war ein roter VW-Bus abgestellt. Im Zeitraum der dortigen Laufveranstaltung rammte ein unbekanntes Fahrzeug den Bus und verursachte an der Heckstoßstange einen Schaden von mehreren tausend Euro. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort.

Das könnte Dich auch interessieren:

Neuheit im Jagdsortiment: Friedr. Dick präsentiert Skinner mit Aufbrechhaken

Der Traditionshersteller Friedr. Dick erweitert sein Angebot für den Jagdbereich um ein spezielles Skinner- und Aufbrechmesser mit einer Klingenlänge von 15 cm. Das Werkzeug wurde gezielt für das sichere Aufbrechen und Häuten von Wild sowie Schlachttieren entwickelt und kombiniert Funktionalität mit

Abenteuer & Allrad 2026 Bad Kissingen
Mehr

Die Polizeiinspektion Hammelburg bittet Zeugen, die Hinweise zu den Tätern oder dem Unfallverursacher geben können, sich unter der Telefonnummer 09732/906-0 zu melden.

Naturfreundehaus
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!

12. Mai 2026Letztes Update 12. Mai 2026

Mehr

Bad Kissingen lädt ein: Musikinstrumente hautnah erleben beim Tag der offenen Tür

Bad Kissingen lädt ein: Musikinstrumente hautnah erleben beim Tag der offenen Tür

12. Mai 2026
Naturwunder vor der Haustür: Rund 60 Teilnehmer erkunden die Wässernach

Naturwunder vor der Haustür: Rund 60 Teilnehmer erkunden die Wässernach

12. Mai 2026
Musikalischer Brückenschlag: Schloss Zeilitzheim lädt zu „Kultur in alten Mauern“ ein

Musikalischer Brückenschlag: Schloss Zeilitzheim lädt zu „Kultur in alten Mauern“ ein

12. Mai 2026
Widerstand am Hauptbahnhof Würzburg: 40-Jähriger attackiert Bundespolizisten

Widerstand am Hauptbahnhof Würzburg: 40-Jähriger attackiert Bundespolizisten

12. Mai 2026
Pixel ALLE Seiten (Stand 21.04.26)