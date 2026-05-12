Polizeibericht Bad Kissingen: Vandalismus an Schule und hohe Unfallflucht in Ramsthal
HAMMELBURG / RAMSTHAL, LKR. BAD KISSINGEN – Die Polizeiinspektion Hammelburg vermeldet zwei Vorfälle aus dem Landkreis und bittet die Bevölkerung um sachdienliche Hinweise zu einer Sachbeschädigung sowie einer kostspieligen Unfallflucht.
Sachbeschädigung an der Saaletalschule
HAMMELBURG – Unbekannte haben im Hinterhof der Saaletalschule eine Fensterscheibe beschädigt. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde ein Stein gegen das Glas geworfen, wodurch die Scheibe zerbrach. Informationen zum exakten Tatzeitpunkt sowie zur genauen Höhe des Sachschadens liegen derzeit noch nicht vor und sind Teil der laufenden Ermittlungen.
Unfallflucht während des Saaletal Marathons
RAMSTHAL – Zu einer erheblichen Beschädigung kam es am Samstag, den 11. April, in Ramsthal. Auf dem Parkplatz direkt neben dem Feuerwehrhaus war ein roter VW-Bus abgestellt. Im Zeitraum der dortigen Laufveranstaltung rammte ein unbekanntes Fahrzeug den Bus und verursachte an der Heckstoßstange einen Schaden von mehreren tausend Euro. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort.
Die Polizeiinspektion Hammelburg bittet Zeugen, die Hinweise zu den Tätern oder dem Unfallverursacher geben können, sich unter der Telefonnummer 09732/906-0 zu melden.
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