Polizeibericht Bad Neustadt: Zeugenaufruf nach zwei Parkplatzunfällen
BAD NEUSTADT AN DER SAALE, LKR. RHÖN-GRABFELD – Im Dienstbereich der Polizei Bad Neustadt kam es am vergangenen Wochenende zu zwei Verkehrsunfallfluchten auf Supermarktparkplätzen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen der Vorfälle.
Vorfall 1: Beschädigter Peugeot in der Meininger Straße
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Zeitpunkt: Freitag, 19. Juni 2026, zwischen 11:00 Uhr und 11:30 Uhr.
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Ort: Supermarktparkplatz, Meininger Straße, Bad Neustadt.
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Fahrzeug: Roter Peugeot 2008.
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Schaden: Beschädigung an der Frontstoßstange, geschätzt auf mehrere tausend Euro.
Vorfall 2: Unfallflucht an Audi A3 in der Saalestraße
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Zeitpunkt: Freitag, 19. Juni 2026, zwischen 15:30 Uhr und 16:30 Uhr.
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Ort: Supermarktparkplatz, Saalestraße, Bad Neustadt.
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Fahrzeug: Audi A3.
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Schaden: Beschädigung der Heckklappe, geschätzt auf mehrere tausend Euro.
Zeugenaufruf
Die Polizeiinspektion Bad Neustadt hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Vorfällen oder den verursachenden Fahrzeugen machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09771/606-0 zu melden.
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