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Polizeibericht der PI Schweinfurt: Zeugenaufrufe zu Unfallflucht und Diebstahl

23. Juni 2026Letztes Update 23. Juni 2026
Polizeibericht der PI Schweinfurt: Zeugenaufrufe zu Unfallflucht und Diebstahl
Symbolfoto: 2fly4
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SCHWEINFURT – Die Polizeiinspektion Schweinfurt bittet nach zwei Vorfällen im Stadtgebiet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Unfallflucht im Bereich I. Wehr

Zwischen Freitag, den 19. Juni, 18:15 Uhr, und Samstag, den 20. Juni, 13:00 Uhr, wurde ein roter VW ID.7 in den Wehranlagen beschädigt. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei wurde das parkende Fahrzeug von einem dunklen Wagen touchiert, dessen Fahrer sich unerlaubt vom Unfallort entfernte.

Kupferdiebstahl an der Adolf-Kolping-Straße

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Im Stadtteil Hochfeld kam es zu einem Diebstahl am Gelände einer Kirche. Unbekannte entwendeten im Zeitraum von Freitag, 18:00 Uhr, bis Montag, 15:15 Uhr, mehrere Kupferbleche vom Dach eines Laubengangs in der Adolf-Kolping-Straße.

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Die Polizeiinspektion Schweinfurt nimmt sachdienliche Hinweise zu beiden Vorfällen unter der Telefonnummer 09721 / 202-0 entgegen.


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