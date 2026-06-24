Polizeibericht der Schweinfurt: Zeugenaufrufe nach Unfällen und Unfallfluchten
SCHWEINFURT – Die Polizeiinspektion Schweinfurt ermittelt zu drei aktuellen Verkehrsvorfällen in der Region. Zeugen werden gebeten, sich bei der Dienststelle zu melden.
Verkehrsunfall auf der B 286
Am Dienstag, gegen 09:55 Uhr, kam es auf der B 286 zwischen Schwebheim und dem Schweinfurter Hafen zu einem Unfall. Eine 18-jährige Fahrerin eines schwarzen Fiats musste aufgrund eines unachtsamen Spurwechsels eines anderen Fahrzeugs ausweichen. Dabei touchierte sie mehrfach die Leitplanke. Die Fahrerin blieb unverletzt, es entstand jedoch ein nicht unerheblicher Sachschaden.
Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang nach einem blauen Pkw mit Schweinfurter Zulassung, der in Fahrtrichtung Schweinfurt unterwegs war und den Unfall möglicherweise verursacht hat.
Unfallflucht in der Roßbrunnstraße
In der Innenstadt wurde ein dunkler Skoda Kamiq beschädigt. Der Unfall ereignete sich im Zeitraum von Sonntag, 18:30 Uhr, bis Dienstag, 06:00 Uhr. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern.
Unfallflucht im Parkhaus der Stadtgalerie
Ein roter VW Tiguan wurde am Dienstag zwischen 08:40 Uhr und 11:45 Uhr im Parkhaus der Stadtgalerie angefahren. Das Fahrzeug stand auf Ebene 1 in unmittelbarer Nähe der Einfahrt. Auch hier ist der Unfallverursacher derzeit unbekannt.
Zeugenhinweise erbeten
Die Polizeiinspektion Schweinfurt nimmt Hinweise zu allen genannten Vorfällen unter der Telefonnummer 09721 / 202-0 entgegen.
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