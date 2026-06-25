Auto IU

Polizeibericht der Schweinfurt: Zeugenaufrufe nach Unfällen und Unfallfluchten

25. Juni 2026Letztes Update 25. Juni 2026
Polizeibericht der Schweinfurt: Zeugenaufrufe nach Unfällen und Unfallfluchten
Bild von PublicDomainPictures auf Pixabay
A N Z E I G E
Sparkasse

SCHWEINFURT – Die Polizeiinspektion Schweinfurt ermittelt zu drei aktuellen Verkehrsvorfällen in der Region. Zeugen werden gebeten, sich bei der Dienststelle zu melden.

Verkehrsunfall auf der B 286

Am Dienstag, gegen 09:55 Uhr, kam es auf der B 286 zwischen Schwebheim und dem Schweinfurter Hafen zu einem Unfall. Eine 18-jährige Fahrerin eines schwarzen Fiats musste aufgrund eines unachtsamen Spurwechsels eines anderen Fahrzeugs ausweichen. Dabei touchierte sie mehrfach die Leitplanke. Die Fahrerin blieb unverletzt, es entstand jedoch ein nicht unerheblicher Sachschaden.

A N Z E I G E N
Verstrickt und zugenäht
Rowdy-River Raf-Race

Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang nach einem blauen Pkw mit Schweinfurter Zulassung, der in Fahrtrichtung Schweinfurt unterwegs war und den Unfall möglicherweise verursacht hat.

Das könnte Dich auch interessieren:

Barbecue-Messer von Paul Adrian adeln das Grillgut

Ob Fisch, Fleisch, Gemüse oder Brot – ein perfekt zubereitetes Grillgericht verdient eine ebenso leidenschaftliche Vorbereitung und Präsentation. Mit den meisterhaft gefertigten Barbecue-Messern der Solinger Manufaktur PAUL ADRIAN wird das Tranchieren und Anrichten zu einem Teil des kulinarischen Ge

A N Z E I G E
Eisgeliebt in Schweinfurt - Veganes Premium-Eis
Mehr

Unfallflucht in der Roßbrunnstraße

In der Innenstadt wurde ein dunkler Skoda Kamiq beschädigt. Der Unfall ereignete sich im Zeitraum von Sonntag, 18:30 Uhr, bis Dienstag, 06:00 Uhr. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Unfallflucht im Parkhaus der Stadtgalerie

Ein roter VW Tiguan wurde am Dienstag zwischen 08:40 Uhr und 11:45 Uhr im Parkhaus der Stadtgalerie angefahren. Das Fahrzeug stand auf Ebene 1 in unmittelbarer Nähe der Einfahrt. Auch hier ist der Unfallverursacher derzeit unbekannt.

Zeugenhinweise erbeten

Die Polizeiinspektion Schweinfurt nimmt Hinweise zu allen genannten Vorfällen unter der Telefonnummer 09721 / 202-0 entgegen.


ANZEIGE
Naturfreundehaus
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!

25. Juni 2026Letztes Update 25. Juni 2026
Pixel ALLE Seiten (Stand 21.04.26)