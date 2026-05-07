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Polizeibericht Schweinfurt: Maibaum angesägt und Unfallfluchten

7. Mai 2026Letztes Update 7. Mai 2026
Polizeibericht Schweinfurt: Maibaum angesägt und Unfallfluchten
Foto: 2fly4
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REGION SCHWEINFURT – Die Polizeiinspektion Schweinfurt vermeldet mehrere Vorfälle aus dem Stadtgebiet und dem Landkreis, bei denen die Täter bislang unerkannt entkommen konnten. Besonders ein Fall von gefährlichem Vandalismus in Ettleben sticht dabei heraus.

Maibaum in Ettleben angesägt – Feuerwehr muss einschreiten

ETTLEBEN, LKR. SCHWEINFURT. Zu einer sogenannten gemeinschädlichen Sachbeschädigung kam es in der Ettlebener Straße. Unbekannte machten sich zwischen Dienstag und Mittwoch am örtlichen Maibaum zu schaffen und sägten diesen an. Da die Standfestigkeit des Baumes nicht mehr garantiert werden konnte und eine Gefahr für die Öffentlichkeit bestand, musste die Feuerwehr ausrücken und den Maibaum vorzeitig entfernen. Die Polizei sucht nun dringend Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben.

Unfallflucht im Hochfeld

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SCHWEINFURT. Am Mittwoch wurde in der Judithstraße ein silberfarbener Dacia Dokker im Zeitraum zwischen 05:30 Uhr und 12:20 Uhr beschädigt. Der Unfallverursacher touchierte den Wagen an der linken Fahrzeugseite und entfernte sich anschließend vom Unfallort, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

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RÖTHLEIN, LKR. SCHWEINFURT. Ein grauer Skoda, der in der Straße Am Tannle geparkt war, wurde am Mittwochmorgen Ziel von Vandalismus. Zwischen 07:45 Uhr und 08:15 Uhr hinterließ ein Unbekannter tiefe Kratzer im Lack des Fahrzeugs. Aufgrund des kurzen Zeitfensters hofft die Polizei hier auf aufmerksame Anwohner oder Passanten.

Zeugenaufruf:

Sachdienliche Hinweise zu allen drei Fällen nimmt die Polizeiinspektion Schweinfurt unter der Telefonnummer 09721/202-0 entgegen.

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