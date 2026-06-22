Polizeibericht Schweinfurt: Sachbeschädigung und Fahrrad-Diebstähle
SCHWEINFURT/NIEDERWERRN – Die Polizeiinspektion Schweinfurt bearbeitet aktuell mehrere Delikte im Stadtgebiet sowie im Umland. Zu den Vorfällen werden Zeugen gesucht.
Sachbeschädigung in der Gymnasiumstraße
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Ort: Gymnasiumstraße, Schweinfurt.
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Vorfall: Unbekannte beschädigten den rechten Außenspiegel eines dort geparkten VW.
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Schaden: Der Schaden am Spiegelglas beläuft sich auf circa 40 Euro.
Fahrrad-Diebstahl in der Armin-Knab-Straße
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Zeitraum: Donnerstag, 18. Juni, 18:00 Uhr bis Freitag, 19. Juni 2026, 05:00 Uhr.
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Ort: Armin-Knab-Straße, Schweinfurt.
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Beute: Ein Mountainbike der Marke Bulls.
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Wert: Mehrere hundert Euro.
E-Bike-Diebstahl in Niederwerrn
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Zeitpunkt: Sonntag, 21. Juni 2026, zwischen 18:30 Uhr und 19:00 Uhr.
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Ort: Hainleinstraße, Niederwerrn (vor einem Anwesen abgestellt).
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Beute: Ein E-Bike der Marke Maxx.
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Wert: Mehrere tausend Euro.
Zeugenaufruf
Die Polizeiinspektion Schweinfurt bittet um Hinweise zu den genannten Vorfällen oder den Tätern unter der Telefonnummer 09721/202-0.
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