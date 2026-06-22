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Polizeibericht Schweinfurt: Sachbeschädigung und Fahrrad-Diebstähle

22. Juni 2026Letztes Update 22. Juni 2026
Polizeibericht Schweinfurt: Sachbeschädigung und Fahrrad-Diebstähle
Bild von kp yamu Jayanath auf Pixabay
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SCHWEINFURT/NIEDERWERRN – Die Polizeiinspektion Schweinfurt bearbeitet aktuell mehrere Delikte im Stadtgebiet sowie im Umland. Zu den Vorfällen werden Zeugen gesucht.

Sachbeschädigung in der Gymnasiumstraße

Fahrrad-Diebstahl in der Armin-Knab-Straße

  • Zeitraum: Donnerstag, 18. Juni, 18:00 Uhr bis Freitag, 19. Juni 2026, 05:00 Uhr.

  • Ort: Armin-Knab-Straße, Schweinfurt.

  • Beute: Ein Mountainbike der Marke Bulls.

  • Wert: Mehrere hundert Euro.

E-Bike-Diebstahl in Niederwerrn

  • Zeitpunkt: Sonntag, 21. Juni 2026, zwischen 18:30 Uhr und 19:00 Uhr.

  • Ort: Hainleinstraße, Niederwerrn (vor einem Anwesen abgestellt).

  • Beute: Ein E-Bike der Marke Maxx.

  • Wert: Mehrere tausend Euro.

Zeugenaufruf

Die Polizeiinspektion Schweinfurt bittet um Hinweise zu den genannten Vorfällen oder den Tätern unter der Telefonnummer 09721/202-0.

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