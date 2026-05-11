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Polizeibericht Schweinfurt & Umgebung: Zeugen nach Unfallfluchten und Diebstahl gesucht

11. Mai 2026Letztes Update 11. Mai 2026
Polizeibericht Schweinfurt & Umgebung: Zeugen nach Unfallfluchten und Diebstahl gesucht
Symbolfoto: 2fly4
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SCHWEINFURT UND REGION – Das Wochenende im Raum Schweinfurt war von mehreren Verkehrsunfällen mit Fahrerflucht, einem schweren Diebstahl sowie Sachbeschädigungen geprägt. Die Polizeiinspektion Schweinfurt bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Aufklärung folgender Fälle:

Wohnmobil-Diebstahl in Schweinfurt

Ein herber Verlust für einen Fahrzeugbesitzer in der Walther-von-der-Vogelweide-Straße: Zwischen Donnerstagabend (18:00 Uhr) und Freitagmorgen (06:30 Uhr) entwendeten Unbekannte ein dort geparktes Wohnmobil. Das Fahrzeug hat einen Wert von mehreren zehntausend Euro. Hinweise auf den Verbleib des Fahrzeugs oder verdächtige Beobachtungen in den 20er-Hausnummern werden dringend gesucht.

Unfallfluchten im Stadtgebiet und in Sennfeld

  • Sennfeld: Am Mittwochmorgen (07:50 Uhr) übersah ein blauer Mercedes beim Einfahren in den fließenden Verkehr zwei Mofa-Fahrer. Diese mussten so stark bremsen, dass sie kollidierten. Der Mercedes-Fahrer flüchtete, ohne sich um die Gestürzten zu kümmern.

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  • St.-Anton-Straße: Am Samstagabend (21:45 Uhr) wurde ein weißer Opel Insignia gerammt. Der Verursacher hinterließ einen Schaden von mehreren tausend Euro und flüchtete.

  • Lackvandalismus: In der Theresienstraße (Freitag) und auf dem Parkplatz „An der Pfanne“ (Sonntag) wurden ein schwarzer Chrysler sowie ein roter Mazda mutwillig zerkratzt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 1.500 Euro.

Einbruchsversuch in Gochsheim

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In der Nacht von Donnerstag auf Freitag (20:00 bis 07:00 Uhr) versuchte ein Unbekannter, in die Schwimmbadcafeteria in Gochsheim einzubrechen. Zwar gelang der Einstieg offenbar nicht, der Täter hinterließ jedoch Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro.

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Hund verursacht Radunfall in Grafenrheinfeld

Am Freitagmorgen (09:10 Uhr) kam es unter der Brückenunterführung des Radwegs zu einem Zwischenfall: Ein unangeleinter Hund sprang einer 43-jährigen Radfahrerin ins Vorderrad. Die Frau prallte gegen den Lenker und verletzte sich an Oberkörper und Beinen. Der männliche Hundehalter entschuldigte sich zwar kurz, setzte seinen Weg dann aber fort, ohne seine Personalien anzugeben.

Zeugenaufruf der Polizei

Zu allen genannten Fällen nimmt die Polizeiinspektion Schweinfurt unter der Telefonnummer 09721/202-0 sachdienliche Hinweise entgegen. Besonders Beobachtungen zu dem blauen Mercedes in Sennfeld oder dem flüchtigen Hundehalter in Grafenrheinfeld sind von großer Bedeutung.

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