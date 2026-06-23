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Polizeibericht Schweinfurt: Zeugen gesucht nach Unfallfluchten

23. Juni 2026Letztes Update 23. Juni 2026
Polizeibericht Schweinfurt: Zeugen gesucht nach Unfallfluchten
Symbolfoto: 2fly4
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SCHWEINFURT – Die Polizeiinspektion Schweinfurt ermittelt zu zwei Fällen von Verkehrsunfallflucht, die sich im Verlauf der vergangenen Woche im Stadtgebiet ereigneten.

Vorfall 1: Beschädigter Renault Kangoo in der Hans-Weinzierl-Straße

Vorfall 2: Unfallflucht an Ford Mustang an der „Alten Warte“

  • Zeitpunkt: Freitag, 19. Juni 2026, zwischen 17:45 Uhr und 18:10 Uhr.

  • Ort: Parkplatz an der „Alten Warte“, Schweinfurt.

  • Fahrzeug: Schwarzer Ford Mustang.

  • Schaden: Beschädigung an der Heckstoßstange, geschätzt auf circa 1.000 Euro.

Zeugenaufruf

Die Polizei Schweinfurt bittet Zeugen, die Beobachtungen zu den Vorfällen gemacht haben oder Hinweise auf die verursachenden Fahrzeuge geben können, sich unter der Telefonnummer 09721/202-0 zu melden.

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