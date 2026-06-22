Polizeibericht Schweinfurt: Zeugen gesucht nach Unfallfluchten
SCHWEINFURT – Die Polizeiinspektion Schweinfurt ermittelt zu zwei Fällen von Verkehrsunfallflucht, die sich im Verlauf der vergangenen Woche im Stadtgebiet ereigneten.
Vorfall 1: Beschädigter Renault Kangoo in der Hans-Weinzierl-Straße
-
Zeitraum: Montag, 15. Juni, 16:50 Uhr bis Freitag, 19. Juni 2026, 19:30 Uhr.
-
Ort: Hans-Weinzierl-Straße, Schweinfurt.
-
Fahrzeug: Renault Kangoo.
-
Schaden: Beschädigung an der Heckstoßstange, geschätzt auf circa 1.000 Euro.
Vorfall 2: Unfallflucht an Ford Mustang an der „Alten Warte“
-
Zeitpunkt: Freitag, 19. Juni 2026, zwischen 17:45 Uhr und 18:10 Uhr.
-
Ort: Parkplatz an der „Alten Warte“, Schweinfurt.
-
Fahrzeug: Schwarzer Ford Mustang.
-
Schaden: Beschädigung an der Heckstoßstange, geschätzt auf circa 1.000 Euro.
Zeugenaufruf
Die Polizei Schweinfurt bittet Zeugen, die Beobachtungen zu den Vorfällen gemacht haben oder Hinweise auf die verursachenden Fahrzeuge geben können, sich unter der Telefonnummer 09721/202-0 zu melden.
ANZEIGE
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!