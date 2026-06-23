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Polizeibericht Würzburg: Sachbeschädigungen, Unfallflucht und Diebstahl

23. Juni 2026Letztes Update 23. Juni 2026
Polizeibericht Würzburg: Sachbeschädigungen, Unfallflucht und Diebstahl
Foto: Pixabay / JamesRonin
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WÜRZBURG – Über das vergangene Wochenende registrierte die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt eine Reihe von Straftaten im Stadtgebiet und im Stadtteil Lengfeld. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Vandalismus in Würzburg-Lengfeld

Unfallflucht in der Innenstadt

  • Paradeplatz: Am Sonntag, zwischen 15:00 und 15:30 Uhr, wurde ein geparkter BMW X1 an der Fahrertür angefahren und beschädigt. Der verursachende Fahrer, der vermutlich mit einem schwarzen Fahrzeug unterwegs war, flüchtete unerlaubt von der Unfallstelle. Der Schaden wird auf circa 3.500 Euro geschätzt.

Akku-Diebstahl in der Innenstadt

  • Pleichertorstraße: Am Samstag, zwischen 19:00 und 21:00 Uhr, wurde an einem Fahrradstellplatz das Akkuschloss eines E-Bikes aufgebrochen. Der Täter entwendete den Akku im Wert von etwa 500 Euro.

Zeugenaufruf

Die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt bittet Zeugen, die Beobachtungen zu diesen Vorfällen gemacht haben oder Hinweise auf die Täter beziehungsweise das flüchtige Fahrzeug geben können, sich unter der Telefonnummer 0931/457-2230 zu melden.

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