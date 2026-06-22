Polizeibericht Würzburg: Sachbeschädigungen, Unfallflucht und Diebstahl
WÜRZBURG – Über das vergangene Wochenende registrierte die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt eine Reihe von Straftaten im Stadtgebiet und im Stadtteil Lengfeld. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.
Vandalismus in Würzburg-Lengfeld
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Schwere Sachbeschädigung („Auf der Schanz“): Am Sonntag, zwischen 04:00 und 04:15 Uhr, wurde ein schwarzer BMW massiv beschädigt. Unbekannte zerkratzten die Motorhaube, die Felgen und beide Fahrzeugseiten; zudem wurden die Seitenspiegel eingeschlagen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf circa 10.000 Euro.
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Scheibe eingeschlagen (Fritz-Erler-Straße): Am Sonntag gegen 17:30 Uhr schlug ein Unbekannter mit einem unbekannten Gegenstand die Heckscheibe eines geparkten Opel Zafira ein. Der Schaden beträgt hier etwa 200 Euro.
Unfallflucht in der Innenstadt
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Paradeplatz: Am Sonntag, zwischen 15:00 und 15:30 Uhr, wurde ein geparkter BMW X1 an der Fahrertür angefahren und beschädigt. Der verursachende Fahrer, der vermutlich mit einem schwarzen Fahrzeug unterwegs war, flüchtete unerlaubt von der Unfallstelle. Der Schaden wird auf circa 3.500 Euro geschätzt.
Akku-Diebstahl in der Innenstadt
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Pleichertorstraße: Am Samstag, zwischen 19:00 und 21:00 Uhr, wurde an einem Fahrradstellplatz das Akkuschloss eines E-Bikes aufgebrochen. Der Täter entwendete den Akku im Wert von etwa 500 Euro.
Zeugenaufruf
Die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt bittet Zeugen, die Beobachtungen zu diesen Vorfällen gemacht haben oder Hinweise auf die Täter beziehungsweise das flüchtige Fahrzeug geben können, sich unter der Telefonnummer 0931/457-2230 zu melden.
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