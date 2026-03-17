Polizeibericht Würzburg: Zeugensuche nach Diebstahl und mehreren Unfallfluchten
WÜRZBURG – Die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt vermeldet eine Reihe von Verkehrsdelikten und einen Fahrzeugdiebstahl aus den vergangenen Tagen. Besonders im Fokus steht eine Unfallflucht in der Zellerau, bei der ein aufmerksamer Zeuge eine detaillierte Täterbeschreibung abgeben konnte.
Im Stadtgebiet wurden zwischen dem vergangenen Donnerstag und Montag mehrere geparkte Fahrzeuge beschädigt, wobei sich die Verursacher in den meisten Fällen unerlaubt vom Unfallort entfernten. Zudem wurde im Stadtbezirk Steinbachtal ein Kleinkraftrad entwendet. Die Beamten hoffen nun auf sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung, um die Fälle aufzuklären.
Die Vorfälle im Detail:
-
Diebstahl im Steinbachtal: In der Mergentheimer Straße wurde zwischen Donnerstagabend und Sonntagnachmittag ein schwarzes Kleinkraftrad der Marke Honda gestohlen. Das Fahrzeug stand in einer Unterführung; der Beuteschaden liegt bei etwa 260 Euro.
-
Unfallflucht in der Zellerau: Ein ca. 45-jähriger Mann (ca. 185 cm groß, schlank) beschädigte am Montagabend in der Katzengasse beim Rangieren einen grauen VW Golf. Trotz Begutachtung des Schadens fuhr er zunächst davon, kehrte jedoch 20 Minuten später mit einer Begleiterin kurz zurück, ohne den Vorfall zu melden. Der Sachschaden beträgt ca. 500 Euro.
-
Spiegelklatscher in der Sanderau: In der Arndtstraße wurde zwischen Sonntag und Montag der linke Außenspiegel eines weißen BMW im Vorbeifahren touchiert.
-
Unleserlicher Notizettel im Steinbachtal: Ein schwarzer Audi A3 wurde im Winterleitenweg am Außenspiegel beschädigt. Zwar hinterließ der Verursacher vermutlich einen Zettel, dieser war jedoch aufgrund der Witterung nicht mehr lesbar.
Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass ein Zettel an der Windschutzscheibe rechtlich nicht ausreicht, um die Meldepflicht nach einem Unfall zu erfüllen.
Sachdienliche Hinweise zu allen Fällen nimmt die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt entgegen: 0931/457-2230
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!