Polizeieinsatz am Roßmarkt: Körperverletzung gestoppt und Drogen sichergestellt
SCHWEINFURT IN DER STADT SCHWEINFURT – Eine Streife der Schweinfurter Polizei hat am Mittwochmittag ein Körperverletzungsdelikt am Roßmarkt unterbunden. Bei der anschließenden Kontrolle der beiden Beteiligten stellten die Beamten zudem Betäubungsmittel sicher.
Gegen 14:10 Uhr beobachteten die Polizisten am Roßmarkt eine tätliche Auseinandersetzung zwischen zwei 26-jährigen Männern. Ein algerischer Staatsangehöriger schlug dabei einem libanesischen Staatsbürger mit der Faust gegen die Brust und versetzte ihm einen Tritt gegen das Bein. Die Beamten griffen sofort ein und beendeten den Angriff.
Im Zuge der folgenden Personenkontrolle fanden die Einsatzkräfte bei beiden Männern Betäubungsmittel auf. Die illegalen Substanzen wurden beschlagnahmt. Gegen die Beteiligten wurden Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung sowie wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet. Sie müssen sich nun für ihr Handeln strafrechtlich verantworten.
