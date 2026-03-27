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Polizeieinsatz im Würzburger Hafen: Heranwachsende mit Waffen

27. März 2026Letztes Update 27. März 2026
Polizeieinsatz im Würzburger Hafen: Heranwachsende mit Waffen
Foto: Pixabay / un-perfekt
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WÜRZBURG / DÜRRBACHAU – Ein Zeugenhinweis über bewaffnete Personen im Bereich der südlichen Hafenstraße hat am Mittwochabend gegen 20:30 Uhr zu einem schnellen Einsatz der Würzburger Polizei geführt. Eine Gruppe von Heranwachsenden hatte dort mit täuschend echt aussehenden Luftdruckpistolen hantiert.

Die Zeugen meldeten mehrere Personen, die zwei Fahrzeugen zuzuordnen waren und Gegenstände bei sich trugen, die wie scharfe Schusswaffen wirkten. Beim Eintreffen der Streifen versuchte eines der Autos zu flüchten, konnte jedoch umgehend gestoppt werden. Bei der anschließenden Kontrolle stellte die Polizei zwei Luftdruckpistolen sicher, die optisch kaum von echten Schusswaffen zu unterscheiden waren.

Ermittlungen gegen zwei 20-Jährige

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Die Beamten konnten die Waffen zwei 20-jährigen Heranwachsenden zuordnen. Gegen beide wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen erfolgte unter anderem eine erkennungsdienstliche Behandlung der Tatverdächtigen.

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  • Gefahrenlage: Laut Polizei bestand zu keinem Zeitpunkt eine ernsthafte Gefahr für die Bevölkerung.

  • Weitere Beteiligte: Die Ermittler prüfen derzeit, ob noch weitere Mitglieder der Gruppe aktiv mit den Waffen hantiert haben.

  • Entlassung: Nach Abschluss der notwendigen Maßnahmen wurden die Beteiligten wieder auf freien Fuß gesetzt.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang erneut auf die Gefährlichkeit von sogenannten Anscheinswaffen hin, die in der Öffentlichkeit oft polizeiliche Großeinsätze auslösen können.

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