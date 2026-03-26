Auto IU

Polizeieinsatz im Würzburger Hafen: Heranwachsende mit Waffen

26. März 2026Letztes Update 26. März 2026
Polizeieinsatz im Würzburger Hafen: Heranwachsende mit Waffen
Foto: Pixabay / un-perfekt
Eisgeliebt

WÜRZBURG / DÜRRBACHAU – Ein Zeugenhinweis über bewaffnete Personen im Bereich der südlichen Hafenstraße hat am Mittwochabend gegen 20:30 Uhr zu einem schnellen Einsatz der Würzburger Polizei geführt. Eine Gruppe von Heranwachsenden hatte dort mit täuschend echt aussehenden Luftdruckpistolen hantiert.

Die Zeugen meldeten mehrere Personen, die zwei Fahrzeugen zuzuordnen waren und Gegenstände bei sich trugen, die wie scharfe Schusswaffen wirkten. Beim Eintreffen der Streifen versuchte eines der Autos zu flüchten, konnte jedoch umgehend gestoppt werden. Bei der anschließenden Kontrolle stellte die Polizei zwei Luftdruckpistolen sicher, die optisch kaum von echten Schusswaffen zu unterscheiden waren.

Ermittlungen gegen zwei 20-Jährige

Maincor Stellenangebot Kunststoff- & Kautschuktechnologie Knetzgau
Kulturamt Haßfurt Events - Conny

Die Beamten konnten die Waffen zwei 20-jährigen Heranwachsenden zuordnen. Gegen beide wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen erfolgte unter anderem eine erkennungsdienstliche Behandlung der Tatverdächtigen.

Das könnte Dich auch interessieren:

BORA QVac Move Marinieren, aromatisieren und vakuumieren

Ambulanzzentrum Reinschauen lohnt sich
Mehr

  • Gefahrenlage: Laut Polizei bestand zu keinem Zeitpunkt eine ernsthafte Gefahr für die Bevölkerung.

  • Weitere Beteiligte: Die Ermittler prüfen derzeit, ob noch weitere Mitglieder der Gruppe aktiv mit den Waffen hantiert haben.

  • Entlassung: Nach Abschluss der notwendigen Maßnahmen wurden die Beteiligten wieder auf freien Fuß gesetzt.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang erneut auf die Gefährlichkeit von sogenannten Anscheinswaffen hin, die in der Öffentlichkeit oft polizeiliche Großeinsätze auslösen können.

Naturfreundehaus
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!

26. März 2026Letztes Update 26. März 2026

Mehr

Überfall auf Lkw-Fahrer in Wiesentheid: Sattelanhänger entwendet

Überfall auf Lkw-Fahrer in Wiesentheid: Sattelanhänger entwendet

26. März 2026
Sicherheit am Roßmarkt Schweinfurt im Fokus: Großkontrolle führt zu Haftstrafen

Sicherheit am Roßmarkt Schweinfurt im Fokus: Großkontrolle führt zu Haftstrafen

26. März 2026
Sachbeschädigung in Hammelburg und Unfallflucht in Fuchsstadt

Sachbeschädigung in Hammelburg und Unfallflucht in Fuchsstadt

26. März 2026
Sitzung des Stadtrates Schweinfurt – Jetzt live verfolgen

Sitzung des Stadtrates Schweinfurt – Jetzt live verfolgen

26. März 2026
Pixel ALLE Seiten (Stand 22.10.25)