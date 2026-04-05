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Polizeieinsatz in Kitzingen: 21-Jähriger hantiert mit täuschend echter Softairwaffe

5. April 2026Letztes Update 5. April 2026
Polizeieinsatz in Kitzingen: 21-Jähriger hantiert mit täuschend echter Softairwaffe
Symbolfoto: 2fly4
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KITZINGEN – Am Donnerstagnachmittag hat ein 21-jähriger Mann in der Repperndorfer Straße einen größeren Polizeieinsatz ausgelöst. Passanten hatten den jungen Mann beobachtet, wie er auf Höhe einer Tankstelle mit einer vermeintlich echten Schusswaffe hantierte, und geistesgegenwärtig die Einsatzkräfte verständigt.

Gegen 17:00 Uhr gingen die ersten Notrufe bei der Polizei ein. Da die Situation aufgrund der Beschreibung einer „echt aussehenden Pistole“ zunächst als potenziell gefährlich eingestuft werden musste, rückten umgehend mehrere Streifen der Kitzinger Polizei sowie Unterstützungskräfte der Bereitschaftspolizei zum Einsatzort aus.

Schnelle Festnahme und Entwarnung

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Die Beamten konnten den Tatverdächtigen bereits wenig später im Nahbereich stellen. Bei der anschließenden Kontrolle des 21-jährigen rumänischen Staatsangehörigen fanden die Polizisten die besagte Waffe. Es stellte sich schnell heraus, dass es sich um eine Softairpistole handelte. Eine tatsächliche Gefährdung für die Öffentlichkeit bestand somit zu keinem Zeitpunkt.

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Sicherstellung und rechtliche Konsequenzen

Obwohl es sich nicht um eine scharfe Schusswaffe handelte, wurde die täuschend echte Pistole von den Beamten sichergestellt. Das Hantieren mit sogenannten Anscheinswaffen in der Öffentlichkeit stellt einen Verstoß gegen die geltenden Bestimmungen dar. Gegen den 21-Jährigen wurde daher ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts eines Verstoßes nach dem Waffengesetz eingeleitet.

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