Polizeieinsatz in Unterdürrbach: Tätlicher Angriff auf Beamte nach Ruhestörung
WÜRZBURG / UNTERDÜRRBACH – Ein nächtlicher Einsatz wegen Ruhestörung endete am frühen Montagmorgen in der Peter-Wagner-Straße mit einem Ermittlungsverfahren gegen zwei Männer im Alter von 21 und 48 Jahren. Ihnen werden unter anderem ein tätlicher Angriff auf Vollstreckungsbeamte, Widerstand und Beleidigung vorgeworfen.
Hergang des Einsatzes
Gegen 00:30 Uhr wurde die Polizei erstmals wegen einer Ruhestörung zu einem Anwesen in der Peter-Wagner-Straße gerufen. Die Beamten konnten die Situation zunächst klären und die Musik abschalten lassen. Gegen 02:00 Uhr ging jedoch ein erneuter Notruf ein, da die Musik wieder aufgedreht worden war.
Beim erneuten Eintreffen der Streife eskalierte die Situation: Die Beamten wurden durch zwei Männer massiv verbal und körperlich angegriffen, wobei ein Polizeibeamter leicht verletzt wurde.
Unterstützung durch weitere Streifen
Erst durch die Unterstützung mehrerer weiterer Polizeistreifen konnte die Lage beruhigt und die beiden Tatverdächtigen gefesselt werden. Neben den körperlichen Angriffen der beiden Männer zeigten sich auch umstehende Personen verbal aggressiv gegenüber den Einsatzkräften.
Konsequenzen für die Tatverdächtigen
Beide Männer waren alkoholisiert; ihnen wurde eine Blutentnahme entnommen. Der 48-Jährige erlitt durch die Anwendung von unmittelbarem Zwang leichte Verletzungen und wurde in einem Krankenhaus medizinisch versorgt. Gegen beide Männer laufen nun Ermittlungsverfahren wegen eines tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, Widerstand und Beleidigung.
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