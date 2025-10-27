Polizeieinsatz nach Streit – Mann leistet Widerstand – Sicherheitsgewahrsam als Folge

ASCHAFFENBURG / INNENSTADT – Am frühen Sonntagmorgen wurde die Polizei Aschaffenburg zu einem Streit auf offener Straße gerufen. Ein Beteiligter beleidigte und bedrohte die Einsatzkräfte. Zudem leistete er gegen die Beamten auch Widerstand. Eine Gewahrsamnahme war die unmittelbare Folge. Gegen den 43-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Dem Sachstand nach war der 43-jährige Deutsche im Bereich der Weißenburger Straße / Kleberstraße mit einer mehrköpfigen Personengruppe in einen verbalen Streit geraten. Die Polizei Aschaffenburg wurde verständigt und war schnell mit Einsatzkräften vor Ort. Bei der anschließenden Kontrolle beleidigte der Mann die Streifenbesatzung und drohte Gewalt an. Im Laufe der Durchsuchung des aggressiven 43-Jährigen setzte er die Beleidigungen fort und leistete körperlichen Widerstand gegen die Maßnahme. Die Polizisten mussten in der Folge Zwang in Form von einfacher körperlicher Gewalt anwenden und nahmen den Mann in Gewahrsam. Hierbei zog er sich oberflächliche Verletzungen zu.

Währenddessen bildete sich eine Gruppe bislang unbeteiligter Personen, die nun ebenfalls Beleidigungen gegen die Beamten richteten. Die vom Bahnhof hinzugerufene Bundespolizei sicherte in Zusammenarbeit mit der Aschaffenburger Polizei die Einsatzstelle ab, sodass der immer noch aggressive 43-Jährige in Gewahrsam genommen werden konnte. Der augenscheinlich erheblich alkoholisierte Mann konnte nach einigen Stunden aus den Hafträumen der Polizei entlassen werden.

Im Zuge des Strafverfahrens gegen den Mann wurde diesem im Klinikum eine Blutprobe entnommen, die von der Staatsanwaltschaft Aschaffenburg zuvor angeordnet worden war. Die Verletzungen des 43-Jährigen wurden ebenfalls medizinisch untersucht, waren jedoch nicht weiter behandlungsbedürftig.

Die eingesetzten Polizeibeamten sind allesamt unverletzt geblieben.