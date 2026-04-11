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Polizeikontrolle in Gerolzhofen: Pkw ohne Versicherung und mit gefälschten Kennzeichen

11. April 2026Letztes Update 11. April 2026
Polizeikontrolle in Gerolzhofen: Pkw ohne Versicherung und mit gefälschten Kennzeichen
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GEROLZHOFEN – Am Donnerstagnachmittag endete die Fahrt einer 58-jährigen Autofahrerin vorzeitig in der Frankenwinheimer Straße. Bei einer Verkehrskontrolle durch die Polizei Gerolzhofen stellte sich heraus, dass das Fahrzeug weder über einen gültigen Versicherungsschutz verfügte noch ordnungsgemäß zugelassen war.

Gegen 16:00 Uhr stoppten die Beamten den Pkw der Frau. Bei der Überprüfung der Kennzeichen fiel den Polizisten auf, dass die darauf angebrachten Zulassungsplaketten mutmaßlich gefälscht waren. Im Rahmen der weiteren Befragung räumte die Fahrerin zudem ein, dass für das Auto aktuell keine Haftpflichtversicherung besteht.

Weiterfahrt untersagt und Strafverfahren eingeleitet

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Aufgrund der festgestellten Verstöße unterbanden die Beamten die Weiterfahrt der 58-Jährigen unmittelbar vor Ort. Die manipulierten Kennzeichen wurden als Beweismittel sichergestellt.

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Die Frau muss sich nun in einem Strafverfahren verantworten. Die Ermittlungen richten sich insbesondere gegen folgende Tatbestände:

  • Urkundenfälschung: Aufgrund der mutmaßlich gefälschten Zulassungsplaketten.

  • Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz: Da der Pkw ohne die gesetzlich vorgeschriebene Versicherung im öffentlichen Straßenraum geführt wurde.

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