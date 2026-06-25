Polizeiliche Kontrollen: Drogenhandel am Barbarossaplatz und in der Theaterstraße
WÜRZBURG (INNENSTADT) – Aufgrund gehäufter Hinweise auf illegale Betäubungsmittelgeschäfte im Bereich des Barbarossaplatzes und der Theaterstraße hat die Würzburger Polizei ihre Präsenz und Kontrollaktivitäten massiv verstärkt. Die Polizei steht hierbei in engem Dialog mit Geschäftsleuten und Anwohnern.
Ermittlungserfolge gegen Drogenkriminalität
Bei einer großangelegten Kontrollaktion am vergangenen Donnerstagabend, die mit Unterstützung der Bereitschaftspolizei durchgeführt wurde, konnten mehrere Erfolge erzielt werden:
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Festnahme eines 43-Jährigen: Der Tatverdächtige wurde beim Handel mit verschreibungspflichtigen Medikamenten sowie einer nicht geringen Menge Haschisch gefasst. Gegen ihn wurde bereits ein Haftbefehl durch einen Ermittlungsrichter erlassen.
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Weitere Sicherstellungen: Bei einer ergänzenden Kontrolle von sechs Personen im Alter zwischen 22 und 50 Jahren wurden zudem diverse Mengen Kokain aufgefunden und beschlagnahmt. Die Tatverdächtigen besitzen die marokkanische, syrische, deutsche sowie eritreische Staatsangehörigkeit. In allen Fällen wurden entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet.
Strategie für die Zukunft
Die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt bewertet die Sicherheitslage in der Theaterstraße fortlaufend. Zur weiteren Eindämmung des Drogenhandels sind bereits folgende Maßnahmen geplant:
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Intensivierte Kontrollen: Es sind weitere umfassende Kontrollaktionen im betroffenen Gebiet vorgesehen.
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Interdisziplinäre Zusammenarbeit: Die Polizei befindet sich hierzu in einem engen Austausch mit der Stadt Würzburg, um die Situation nachhaltig zu verbessern.
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