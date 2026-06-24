Auto IU

Polizeiliche Kontrollen: Drogenhandel am Barbarossaplatz und in der Theaterstraße

24. Juni 2026Letztes Update 24. Juni 2026
Polizeiliche Kontrollen: Drogenhandel am Barbarossaplatz und in der Theaterstraße
Bild von Sergei Tokmakov / Pixabay
A N Z E I G E
Sparkasse

WÜRZBURG (INNENSTADT) – Aufgrund gehäufter Hinweise auf illegale Betäubungsmittelgeschäfte im Bereich des Barbarossaplatzes und der Theaterstraße hat die Würzburger Polizei ihre Präsenz und Kontrollaktivitäten massiv verstärkt. Die Polizei steht hierbei in engem Dialog mit Geschäftsleuten und Anwohnern.

Ermittlungserfolge gegen Drogenkriminalität

Bei einer großangelegten Kontrollaktion am vergangenen Donnerstagabend, die mit Unterstützung der Bereitschaftspolizei durchgeführt wurde, konnten mehrere Erfolge erzielt werden:

Strategie für die Zukunft

A N Z E I G E N
Doggenclub
Newsallianz

Die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt bewertet die Sicherheitslage in der Theaterstraße fortlaufend. Zur weiteren Eindämmung des Drogenhandels sind bereits folgende Maßnahmen geplant:

Das könnte Dich auch interessieren:

Barbecue-Messer von Paul Adrian adeln das Grillgut

Ob Fisch, Fleisch, Gemüse oder Brot – ein perfekt zubereitetes Grillgericht verdient eine ebenso leidenschaftliche Vorbereitung und Präsentation. Mit den meisterhaft gefertigten Barbecue-Messern der Solinger Manufaktur PAUL ADRIAN wird das Tranchieren und Anrichten zu einem Teil des kulinarischen Ge

A N Z E I G E
Eisgeliebt in Schweinfurt - Veganes Premium-Eis

  • Intensivierte Kontrollen: Es sind weitere umfassende Kontrollaktionen im betroffenen Gebiet vorgesehen.

  • Interdisziplinäre Zusammenarbeit: Die Polizei befindet sich hierzu in einem engen Austausch mit der Stadt Würzburg, um die Situation nachhaltig zu verbessern.


ANZEIGE
Naturfreundehaus
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!

24. Juni 2026Letztes Update 24. Juni 2026
Pixel ALLE Seiten (Stand 21.04.26)