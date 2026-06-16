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Polizeiliche Verkehrskontrollen: Mehrere Trunkenheitsfahrten in Unterfranken gestoppt

16. Juni 2026Letztes Update 16. Juni 2026
Polizeiliche Verkehrskontrollen: Mehrere Trunkenheitsfahrten in Unterfranken gestoppt
Symbolfoto: 2fly4
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UNTERFRANKEN – Im Zuge gezielter Verkehrskontrollen in den vergangenen Tagen hat die Polizei in den Landkreisen Haßberge, Rhön-Grabfeld und Bad Kissingen mehrere Fahrzeugführer aus dem Verkehr gezogen, die unter Alkohol- oder Drogeneinfluss standen. Die Polizei betont, dass die Mehrheit der Verkehrsteilnehmer sich verantwortungsbewusst verhält, kündigt jedoch weitere Kontrollen zur Erhöhung der Verkehrssicherheit an.

Die Vorfälle im Überblick

Am Montag, den 15. Juni 2026, kam es zu mehreren Anzeigen wegen Trunkenheit im Verkehr bzw. Verstößen gegen das Straßenverkehrsgesetz:

Konsequenzen und Appell der Polizei

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In allen Fällen wurde die Weiterfahrt sofort unterbunden und die entsprechenden Verfahren eingeleitet. Die Polizei weist eindringlich darauf hin, dass bereits geringe Mengen an Alkohol oder Drogen die Fahrtüchtigkeit erheblich einschränken können. Sie bedankt sich bei den Verkehrsteilnehmern für das kooperative Verhalten bei den Kontrollen und kündigt an, die Sicherheit auf den Straßen durch regelmäßige Überprüfungen weiterhin konsequent im Blick zu behalten.

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