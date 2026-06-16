Polizeiliche Verkehrskontrollen: Mehrere Trunkenheitsfahrten in Unterfranken gestoppt
UNTERFRANKEN – Im Zuge gezielter Verkehrskontrollen in den vergangenen Tagen hat die Polizei in den Landkreisen Haßberge, Rhön-Grabfeld und Bad Kissingen mehrere Fahrzeugführer aus dem Verkehr gezogen, die unter Alkohol- oder Drogeneinfluss standen. Die Polizei betont, dass die Mehrheit der Verkehrsteilnehmer sich verantwortungsbewusst verhält, kündigt jedoch weitere Kontrollen zur Erhöhung der Verkehrssicherheit an.
Die Vorfälle im Überblick
Am Montag, den 15. Juni 2026, kam es zu mehreren Anzeigen wegen Trunkenheit im Verkehr bzw. Verstößen gegen das Straßenverkehrsgesetz:
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Bad Königshofen (Lkr. Rhön-Grabfeld): Gegen 16:30 Uhr wurde ein 37-jähriger E-Scooter-Fahrer in der Jahnpromenade kontrolliert. Da ein Alkoholtest einen Wert von über 1,2 Promille ergab, wurde eine Blutentnahme angeordnet und ein Strafverfahren eingeleitet.
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Hofheim i. Ufr. (Lkr. Haßberge): Am Turnerplatz stoppten Beamte gegen 19:30 Uhr einen 31-jährigen Autofahrer. Mit einem Atemalkoholwert von fast zwei Promille war er deutlich fahruntüchtig; auch hier folgten Blutentnahme und Strafanzeige.
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Oberstreu (Lkr. Rhön-Grabfeld): Bei einer allgemeinen Kontrolle in der Wörthstraße gegen 20:50 Uhr stellten Beamte bei einem 29-jährigen E-Scooter-Fahrer Anzeichen auf Cannabiseinfluss fest. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und eine Blutprobe entnommen.
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Euerdorf (Lkr. Bad Kissingen): Gegen 22:15 Uhr kontrollierte eine Streife einen 32-jährigen Autofahrer in der Hammelburger Straße. Da der Atemalkoholtest einen Wert von über 0,5 Promille ergab, untersagte die Polizei die Weiterfahrt und leitete ein Ordnungswidrigkeitenverfahren ein.
Konsequenzen und Appell der Polizei
In allen Fällen wurde die Weiterfahrt sofort unterbunden und die entsprechenden Verfahren eingeleitet. Die Polizei weist eindringlich darauf hin, dass bereits geringe Mengen an Alkohol oder Drogen die Fahrtüchtigkeit erheblich einschränken können. Sie bedankt sich bei den Verkehrsteilnehmern für das kooperative Verhalten bei den Kontrollen und kündigt an, die Sicherheit auf den Straßen durch regelmäßige Überprüfungen weiterhin konsequent im Blick zu behalten.
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