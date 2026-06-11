Polizeimeldungen aus dem Bereich Bad Kissingen
BAD KISSINGEN – Unbekannte Täter haben am Mittwoch (10. Juni 2026) in der Zeit zwischen 17:15 Uhr und 20:35 Uhr einen Pkw auf einem Parkplatz in der Salinenstraße beschädigt. Der Lack eines grünen BMW wurde vorsätzlich zerkratzt.
Die Polizeiinspektion Bad Kissingen hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen. Zeugen, die in dem genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Dienststelle zu melden.
OERLENBACH, OT ROTTERSHAUSEN – In der Domstraße kam es zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein weißer Opel Insignia wurde dort zwischen Montag (8. Juni 2026), 15:30 Uhr, und Dienstag (9. Juni 2026), 15:00 Uhr, von einem unbekannten Fahrzeug touchiert und beschädigt.
Der Verursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Polizeiinspektion Bad Kissingen bittet auch in diesem Fall um Hinweise aus der Bevölkerung.
Hinweise zu beiden Vorfällen nimmt die Polizeiinspektion Bad Kissingen unter der Telefonnummer 0971/7149-0 entgegen.
Gibt es weitere aktuelle Polizeimeldungen, die ich für Sie aufbereiten darf?
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