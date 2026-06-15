Polizeimeldungen aus dem Bereich der Polizeiinspektion Haßfurt
HASSFURT / HOFHEIM (LKR. HASSBERGE) – Die Polizeiinspektion Haßfurt berichtet von verschiedenen Vorfällen aus dem vergangenen Wochenende. Für die laufenden Ermittlungen werden Zeugen gesucht.
Diebstahl von zwei E-Scootern in Haßfurt
In der Carius-Heier-Straße entwendete ein bislang unbekannter Täter am Samstag im Zeitraum zwischen 11:00 Uhr und 13:00 Uhr zwei E-Scooter, die vor einem Anwesen abgestellt waren. Der entstandene Beuteschaden wird auf etwa 800 Euro geschätzt.
Verkehrsunfallflucht in der Jahnstraße
Ebenfalls in Haßfurt wurde am Sonntag gegen 18:15 Uhr ein roter Mercedes Vito in der Jahnstraße angefahren und beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt vom Ort des Geschehens und hinterließ einen Schaden am linken Heck des Wagens in Höhe von circa 1.000 Euro.
Hausfriedensbruch auf Baustelle in Hofheim
In der Zeit von Samstag, 18:00 Uhr, bis Sonntag, 08:00 Uhr, verschafften sich Unbekannte unerlaubten Zutritt zur Baustelle des neuen Schwimmbades in der Johannisstraße in Hofheim. Die Polizei ermittelt hier wegen Hausfriedensbruchs.
Zeugenaufruf
Die Polizeiinspektion Haßfurt bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Aufklärung dieser Vorfälle. Wer im jeweiligen Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sonstige sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer (09521) 927-0 zu melden.
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