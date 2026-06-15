Auto IU

Polizeimeldungen aus dem Bereich der Polizeiinspektion Haßfurt

15. Juni 2026Letztes Update 15. Juni 2026
Polizeimeldungen aus dem Bereich der Polizeiinspektion Haßfurt
Foto: Pixabay / moovi_escooter
ANZEIGE
Sparkasse

HASSFURT / HOFHEIM (LKR. HASSBERGE) – Die Polizeiinspektion Haßfurt berichtet von verschiedenen Vorfällen aus dem vergangenen Wochenende. Für die laufenden Ermittlungen werden Zeugen gesucht.

Diebstahl von zwei E-Scootern in Haßfurt

In der Carius-Heier-Straße entwendete ein bislang unbekannter Täter am Samstag im Zeitraum zwischen 11:00 Uhr und 13:00 Uhr zwei E-Scooter, die vor einem Anwesen abgestellt waren. Der entstandene Beuteschaden wird auf etwa 800 Euro geschätzt.

Verkehrsunfallflucht in der Jahnstraße

ANZEIGEN
Rowdy-River Raf-Race

Ebenfalls in Haßfurt wurde am Sonntag gegen 18:15 Uhr ein roter Mercedes Vito in der Jahnstraße angefahren und beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt vom Ort des Geschehens und hinterließ einen Schaden am linken Heck des Wagens in Höhe von circa 1.000 Euro.

Das könnte Dich auch interessieren:

Barbecue-Messer von Paul Adrian adeln das Grillgut

Ob Fisch, Fleisch, Gemüse oder Brot – ein perfekt zubereitetes Grillgericht verdient eine ebenso leidenschaftliche Vorbereitung und Präsentation. Mit den meisterhaft gefertigten Barbecue-Messern der Solinger Manufaktur PAUL ADRIAN wird das Tranchieren und Anrichten zu einem Teil des kulinarischen Ge

ANZEIGE
Eisgeliebt in Schweinfurt - Veganes Premium-Eis
Mehr

Hausfriedensbruch auf Baustelle in Hofheim

In der Zeit von Samstag, 18:00 Uhr, bis Sonntag, 08:00 Uhr, verschafften sich Unbekannte unerlaubten Zutritt zur Baustelle des neuen Schwimmbades in der Johannisstraße in Hofheim. Die Polizei ermittelt hier wegen Hausfriedensbruchs.

Zeugenaufruf

Die Polizeiinspektion Haßfurt bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Aufklärung dieser Vorfälle. Wer im jeweiligen Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sonstige sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer (09521) 927-0 zu melden.


ANZEIGE
Naturfreundehaus
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!

15. Juni 2026Letztes Update 15. Juni 2026
Pixel ALLE Seiten (Stand 21.04.26)