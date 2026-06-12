Polizeimeldungen aus dem Bereich Schweinfurt
SCHWEINFURT – Unbekannte haben zwischen Dienstag (9. Juni 2026), 18:45 Uhr, und Mittwoch (10. Juni 2026), 11:00 Uhr, ein Pedelec vom Gelände des DJK Schweinfurt in der Josef-Reuß-Straße entwendet. Das beigefarbene E-Bike war an einem Pfosten gesichert und wies einen platten Vorderreifen auf.
SCHWEINFURT – Auf dem Parkplatz der ehemaligen Kaserne im Kasernenweg wurde am Mittwoch zwischen 18:05 Uhr und 18:45 Uhr ein 3er BMW angefahren und beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort.
SCHWEINFURT – Vor der Dr.-Georg-Schäfer-Berufsschule in der Geschwister-Scholl-Straße wurde am Mittwoch zwischen 07:40 Uhr und 10:25 Uhr das Versicherungskennzeichen eines Mofas gestohlen.
SCHWEINFURT / OBERNDORF – Nach einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen in der Hauptstraße (Bereich Unterführung) am Dienstag gegen 22:45 Uhr, bei der eine Person leicht verletzt wurde, sucht die Polizei Zeugen. Die Hintergründe des Streits sind bislang unklar.
WIPFELD – Unbekannte begingen im Zeitraum vom 2. Juni bis 6. Juni Vandalismus an der Schützenhütte in den Weinbergen. Hierbei wurden diverse Gegenstände beschädigt.
Die Polizeiinspektion Schweinfurt hat die Ermittlungen in allen Fällen aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 09721/202-0 zu melden.
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