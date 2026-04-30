Polizeimeldungen aus dem Landkreis Bad Kissingen: Zeugen nach Vorfällen gesucht
BAD KISSINGEN / MASSBACH – Im Dienstbereich der Polizeiinspektion Bad Kissingen kam es am Mittwoch zu mehreren Straftaten und einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht. Die Beamten hoffen nun auf Hinweise aus der Bevölkerung, um die Täter zu ermitteln.
Fahrrad-Diebstahl in Bahnhofstraße
In Bad Kissingen entwendete ein bislang unbekannter Täter am Mittwoch ein schwarzes Fahrrad der Marke Focus. Das Rad war im Zeitraum zwischen 07:30 Uhr und 14:30 Uhr in der Bahnhofstraße abgestellt.
Unfallflucht und Beleidigung nach Vorfahrtsverstoß
In Münnerstadt kam es am Mittwoch um 17:00 Uhr zu einem unschönen Vorfall in der Karlsbergstraße. An der Einmündung eines Feldwegs missachtete ein E-Scooter-Fahrer die Vorfahrt eines Mitsubishi. Nach dem Zusammenstoß wurde der Fahrer des Scooters gegenüber der 63-jährigen Pkw-Fahrerin ausfällig: Er beschimpfte die Frau und flüchtete anschließend unerlaubt von der Unfallstelle.
Der flüchtige Mann wird wie folgt beschrieben:
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Männlich, ca. 30 bis 40 Jahre alt
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Dunkle Haare, 3-Tage-Bart
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Bekleidet mit dunkler Kleidung
Vandalismus an geparktem Auto
In Poppenlauer (Maßbach) vergriffen sich Unbekannte an einem in der Fischergasse geparkten Skoda. Zwischen Sonntag und Dienstagmorgen wurden an dem Fahrzeug beide Scheibenwischer abgebrochen. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro.
Sachdienliche Hinweise zu allen drei Fällen nimmt die Polizeiinspektion Bad Kissingen unter der Telefonnummer 0971/7149-0 entgegen.
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