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Polizeimeldungen aus dem Landkreis Kitzingen

8. April 2026Letztes Update 8. April 2026
Polizeimeldungen aus dem Landkreis Kitzingen
Symbolbild: 2fly4
Eisgeliebt

KITZINGEN – Die Polizeiinspektion Kitzingen berichtet von mehreren Delikten im Stadtgebiet und im Landkreis. Gesucht werden Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Tätern geben können.

Geldbörsendiebstahl im Supermarkt

Am Dienstagabend kam es im Kaufland im Gewerbegebiet „Am Dreistock“ zu einem Diebstahl. Gegen 18:45 Uhr nutzte ein unbekannter Täter einen kurzen Moment der Unaufmerksamkeit einer Kundin aus und entwendete deren Geldbörse direkt aus dem Einkaufswagen. Der Beuteschaden beläuft sich auf etwa 100 Euro.

Vandalismus am Familienstützpunkt

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In der Jahnstraße wurde die Außenmöblierung des dortigen Familienstützpunktes Ziel von Vandalen. Zwischen Donnerstagabend, 18:30 Uhr, und Dienstagnachmittag, 13:45 Uhr, zündete ein Unbekannter die Sitzfläche einer Bierbank an. Zudem wurde ein Tisch massiv beschädigt, indem ein Standbein abgebrochen wurde. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 200 Euro geschätzt.

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Hoher Beuteschaden durch Batteriediebstahl in Wiesenbronn

WIESENBRONN, LKR. KITZINGEN – Einen deutlich höheren Beutewert verzeichnete ein Diebstahl in Wiesenbronn. Auf einem Schotterparkplatz in der Schießplatzstraße war im Zeitraum von Freitagmittag bis Dienstagnachmittag ein Lkw abgestellt. Ein unbekannter Täter montierte aus dem Fahrzeug zwei Batterien ab und entwendete diese. Der Wert des Diebesguts wird auf etwa 2.000 Euro beziffert.

Zeugenaufruf: Hinweise zu allen drei Fällen nimmt die Polizeiinspektion Kitzingen unter der Telefonnummer 09321/141-0 entgegen.

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