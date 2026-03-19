Polizeimeldungen aus den Landkreisen Bad Kissingen und Rhön-Grabfeld
BAD BRÜCKENAU IM LANDKREIS BAD KISSINGEN – In der Ernst-Putz-Straße wurde am Sonntag zwischen 17:00 Uhr und 19:00 Uhr ein grauer Audi A4 mutwillig beschädigt. Ein bislang unbekannter Täter hinterließ an der Motorhaube einen Sachschaden in Höhe von circa 1.200 Euro.
Hinweise zu diesem Vorfall nimmt die Polizeiinspektion Bad Brückenau unter der Telefonnummer 09741/606-0 entgegen.
BRENDLORENZEN IM LANDKREIS RHÖN-GRABFELD – Am Mittwoch wurde auf dem Parkplatz der Sparkasse in der Hauptstraße ein grauer Mercedes CLA beschädigt festgestellt. Die Tatzeit lässt sich auf die Spanne zwischen 10:00 Uhr und 10:15 Uhr eingrenzen.
Die Polizei Bad Neustadt ermittelt nun zur Schadensursache. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09771/606-0 bei der Polizeiinspektion Bad Neustadt / Saale zu melden.
EUSSENHAUSEN IM LANDKREIS RHÖN-GRABFELD – Im Zeitraum vom 1. März bis zum 18. März wurde im Bereich des Sportplatzes ein Pkw-Anhänger der Marke Wark entwendet. Die Polizeiinspektion Mellrichstadt bittet um Mithilfe aus der Bevölkerung.
Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Mellrichstadt unter der Telefonnummer 09776/806-0 entgegen.
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