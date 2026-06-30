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Polizeimeldungen aus Schweinfurt: Sachbeschädigungen und Unfallflucht

30. Juni 2026Letztes Update 30. Juni 2026
Polizeimeldungen aus Schweinfurt: Sachbeschädigungen und Unfallflucht
Symbolfoto: 2fly4
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SCHWEINFURT – Die Polizeiinspektion Schweinfurt bittet um Hinweise zu zwei Vorfällen im Stadtgebiet, bei denen Pkws beschädigt wurden.

Unfallflucht in der Max-Reger-Straße

In der Zeit von Samstag, 01:00 Uhr bis 09:30 Uhr, wurde ein am Straßenrand geparkter grauer Mercedes angefahren und beschädigt. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Sachbeschädigung in der Innenstadt

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Verstrickt und zugenäht
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Am Unteren Wall wurde ein schwarzer Mercedes mutwillig beschädigt. Ein unbekannter Täter zerkratzte den Pkw am Freitag zwischen 07:20 Uhr und 14:40 Uhr.

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Zeugenaufruf

Die Polizeiinspektion Schweinfurt hat die Ermittlungen in beiden Fällen aufgenommen und bittet Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, sich unter der Telefonnummer 09721 / 202-0 zu melden.


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