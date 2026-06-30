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Polizeimeldungen aus Schweinfurt: Sachbeschädigungen und Unfallflucht
A N Z E I G E
SCHWEINFURT – Die Polizeiinspektion Schweinfurt bittet um Hinweise zu zwei Vorfällen im Stadtgebiet, bei denen Pkws beschädigt wurden.
Unfallflucht in der Max-Reger-Straße
In der Zeit von Samstag, 01:00 Uhr bis 09:30 Uhr, wurde ein am Straßenrand geparkter grauer Mercedes angefahren und beschädigt. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.
Sachbeschädigung in der Innenstadt
A N Z E I G E N
Am Unteren Wall wurde ein schwarzer Mercedes mutwillig beschädigt. Ein unbekannter Täter zerkratzte den Pkw am Freitag zwischen 07:20 Uhr und 14:40 Uhr.
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Zeugenaufruf
Die Polizeiinspektion Schweinfurt hat die Ermittlungen in beiden Fällen aufgenommen und bittet Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, sich unter der Telefonnummer 09721 / 202-0 zu melden.
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