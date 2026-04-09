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Polizeimeldungen aus Schweinfurt und Umgebung: Unfallflucht, Vandalismus und versuchter Diebstahl

9. April 2026Letztes Update 9. April 2026
Polizeimeldungen aus Schweinfurt und Umgebung: Unfallflucht, Vandalismus und versuchter Diebstahl
Foto: 2fly4
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SCHWEINFURT / LANDKREIS – Die Polizeiinspektion Schweinfurt berichtet von mehreren Vorfällen aus dem Stadtgebiet und den umliegenden Gemeinden. Gesucht werden Zeugen zu einer Unfallflucht in Schweinfurt, einer Sachbeschädigung in Schnackenwerth sowie zu einem versuchten Automatendiebstahl in Gochsheim.

Unfallflucht in Schweinfurt

Am Mittwochabend wurde in der Straße „An den Unteren Eichen“ ein geparkter silberner Opel Corsa beschädigt. Der Unfall ereignete sich im Zeitraum zwischen 18:10 Uhr und 19:40 Uhr. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer touchierte den Wagen an der Fahrerseite und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 1.500 Euro geschätzt.

Fahrzeug in Schnackenwerth zerkratzt

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In der Werntalstraße im Wernecker Ortsteil Schnackenwerth kam es zu einem Fall von Vandalismus. Zwischen Dienstagnachmittag, 16:00 Uhr, und Mittwochvormittag, 09:30 Uhr, zerkratzte ein Unbekannter die Beifahrerseite eines abgestellten Seat Cupra. Hinweise auf den Verursacher liegen bislang nicht vor.

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Versuchter Automatendiebstahl in Gochsheim

Drei bislang unbekannte Täter versuchten am späten Mittwochabend gegen 22:35 Uhr, in der Lindenstraße einen Zigarettenautomaten zu entwenden. Das Trio wurde jedoch von einer aufmerksamen Anwohnerin angesprochen, woraufhin die Männer die Flucht ergriffen. Sie stiegen in einen schwarzen VW und fuhren davon.

Die Täter wurden wie folgt beschrieben:

  • Größe: circa 170 cm

  • Statur: schlank

  • Kleidung: dunkle Hosen, einer der Täter trug einen weißen Pullover

Zeugenaufruf:

Sachdienliche Hinweise zu allen drei Fällen nimmt die Polizeiinspektion Schweinfurt unter der Telefonnummer 09721/202-0 entgegen.

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