Polizeipräsident verabschiedet sich bei Schweinfurter Justiz
SCHWEINFURT – Unterfrankens Polizeipräsident Detlef Tolle tritt Ende März 2026 in den Ruhestand und besuchte aus diesem Anlass am 20.02.2026 die Schweinfurter Justizbehörden. Der gebürtige Mellrichstadter blickt auf eine beeindruckende Karriere zurück, die 1983 als Streifenbeamter in Schweinfurt begann und ihn über die Leitung der dortigen Polizeiinspektion bis an die Spitze des Präsidiums führte.
Vor seiner Ernennung zum Polizeipräsidenten am 1. August 2021 war Detlef Tolle als Polizeivizepräsident der Bayerischen Bereitschaftspolizei tätig. Bei seinem Abschiedsbesuch tauschte er sich mit Landgerichtspräsident Franz Truppei und dem Leitenden Oberstaatsanwalt Axel Weihprecht aus. Er bedankte sich ausdrücklich für die vertrauensvolle Kooperation zwischen Polizei und Justiz, die für die Bewältigung der gestiegenen Herausforderungen in der Kriminalitätsbekämpfung entscheidend war.
Die Vertreter der Justiz gaben den Dank an die Polizeikräfte zurück und betonten die Zuverlässigkeit bei der Sicherung der öffentlichen Ordnung. Besonders hervorgehoben wurde die Unterstützung bei öffentlichkeitswirksamen Strafprozessen sowie die erfolgreiche Umsetzung beschleunigter Verfahren am Amtsgericht Schweinfurt. In diesem Bereich nimmt die Schweinfurter Justiz gemeinsam mit der Polizei einen Spitzenplatz in Bayern ein.
Durch die zügige Aburteilung kleinerer Straftaten setzen beide Behörden ein deutliches Zeichen für das Sicherheitsempfinden der Bürgerinnen und Bürger in der Region. Die enge Verzahnung von polizeilicher Ermittlungsarbeit und justizieller Entscheidung wurde als wesentlicher Erfolgsfaktor für die Sicherheit im Raum Schweinfurt gewürdigt. Damit endet für Detlef Tolle ein langer Dienstweg, der ihn immer wieder an seine früheren Wirkungsstätten in der Stadt zurückführte.
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!