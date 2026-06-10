Polizeireport Gerolzhofen: Vandalismus am E-Bike und Unfallflucht an der Kläranlage
GEROLZHOFEN / OBERSCHWARZACH – Die Polizeiinspektion Gerolzhofen bittet um Zeugenhinweise zu zwei Sachbeschädigungen, die sich in den vergangenen Tagen im Dienstbereich ereignet haben. In beiden Fällen entfernten sich die Verursacher unerlaubt von den Tatorten.
Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Gerolzhofen unter der Telefonnummer 09382/940-0 entgegen.
Vorsätzlicher Schaden an Cube-Pedelec
Am vergangenen Samstag (6. Juni 2026) kam es in Gerolzhofen zu einem Akt der Sachbeschädigung. Ein schwarzes Pedelec der Marke Cube war zwischen 13:00 Uhr und 13:20 Uhr in der Frankenwinheimer Straße abgestellt. In diesem kurzen Zeitraum wurde das E-Bike von einem bislang Unbekannten vorsätzlich beschädigt. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und hofft auf Personen, die zum fraglichen Zeitpunkt Beobachtungen in der Frankenwinheimer Straße gemacht haben.
Unfallflucht: Landwirtschaftliches Fahrzeug beschädigt Kläranlagen-Zaun
Zwischen den Ortschaften Bimbach und Oberschwarzach kam es am Dienstagnachmittag (9. Juni 2026) zu einer Unfallflucht. Ein Unbekannter beschädigte hierbei die Umzäunung der dortigen Kläranlage.
Nach ersten Erkenntnissen der Polizei ist der Verursacher mit einem landwirtschaftlichen Fahrzeug gegen den Zaun geprallt. Der Unfall ereignete sich im Zeitraum zwischen 13:00 Uhr und 14:00 Uhr. Anstatt den Schaden zu melden oder den Betreiber zu verständigen, fuhr der Verursacher mit seinem Gefährt davon. Der entstandene Sachschaden am Zaun wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt. Die Polizei bittet insbesondere Verkehrsteilnehmer, denen in diesem Zeitfenster ein landwirtschaftliches Fahrzeug im Bereich der Kläranlage aufgefallen ist, um sachdienliche Hinweise.
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