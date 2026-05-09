Polizeireport Schweinfurt: Vandalismus, Unfallflucht und Diebstähle
SCHWEINFURT & LANDKREIS – Die Polizeiinspektion Schweinfurt berichtet aktuell von mehreren Vorfällen im Stadtgebiet und in Oberlauringen. In allen Fällen werden Zeugen gesucht, die sachdienliche Hinweise geben können.
Vandalismus an schwarzem Fiat 500
Am Mittwoch kam es in der Friedrich-Rätzer-Straße zu einer mutwilligen Beschädigung. Zwischen 07:40 Uhr und 13:40 Uhr zertümmerte ein unbekannter Täter eine Seitenscheibe eines schwarzen Fiat 500 und zerkratzte zudem den Lack des Wagens. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 1.000 Euro geschätzt.
Teure Unfallflucht in Oberlauringen
In der Friedrich-Rückert-Straße in Oberlauringen wurde ein geparkter grauer Mercedes zum Ziel einer Unfallflucht. Der Vorfall ereignete sich bereits im Zeitraum von Freitagmittag bis Montagmittag. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug rammte die Heckstoßstange des Mercedes und verursachte einen Schaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.
Diebstahl aus unverschlossener Garage
In der Nacht auf Donnerstag nutzte ein Dieb in der Landwehrstraße eine günstige Gelegenheit. Gegen 01:20 Uhr betrat der Unbekannte eine unverschlossene Garage und entwendete daraus nach ersten Erkenntnissen einen Schlüsselbund. Die Polizei mahnt in diesem Zusammenhang erneut dazu, Garagen und Nebengebäude stets verschlossen zu halten.
E-Bike am Hauptbahnhof gestohlen
Am vergangenen Sonntag wurde am Schweinfurter Hauptbahnhof ein hochwertiges E-Bike entwendet. Das Rad der Marke Fischer in der Farbkombination Rot/Schwarz war in einem dortigen Fahrradständer abgestellt. Die Tatzeit lässt sich auf den Zeitraum zwischen 09:05 Uhr und 20:00 Uhr eingrenzen.
Zeugenaufruf:
Sollten Sie Beobachtungen gemacht haben, die mit diesen Taten im Zusammenhang stehen könnten, wenden Sie sich bitte an die Polizeiinspektion Schweinfurt unter der Telefonnummer 09721/202-0.
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