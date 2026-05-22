Polizeireport Würzburg: Ladendiebin flüchtig – Hochwertige Fahrräder in Heidingsfeld und der Innenstadt gestohlen
WÜRZBURG – Die Würzburger Polizei ermittelt aktuell in drei Fällen von Diebstahl im Stadtgebiet und bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Während im Frauenland eine dreiste Ladendiebin nach dem Nutzen einer Selbstbedienungskasse flüchtete, schlugen im Zentrum und in Heidingsfeld Fahrraddiebe zu und erbeuteten teure Räder der Marken Cube und Rose.
Sachdienliche Hinweise zu allen drei Fällen nimmt die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt unter der Telefonnummer 0931 / 457-2230 entgegen.
Frauenland: Ladendiebin nutzt SB-Kasse als Ablenkung
Am Freitagnachmittag kam es in einem Geschäft in der Rottendorfer Straße zu einem rätselhaften Diebstahl. Gegen 15:55 Uhr betrat eine bislang unbekannte Frau den Laden und packte sich mehrere Artikel ein.
Um den Schein zu wahren, stellte sie sich zunächst ganz regulär an eine der modernen Selbstbedienungskassen (SB-Kasse) und scannte dort auch pflichtbewusst einen einzelnen Artikel. Direkt im Anschluss passierte sie jedoch den Ausgangsbereich und flüchtete mit der restlichen, unbezahlten Ware aus dem Geschäft.
Die Polizei sucht nach einer Frau mit folgender Beschreibung:
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Haare: Schwarz, zu einem Zopf zusammengebunden.
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Bekleidung: Schwarzer Kapuzenpullover (Hoodie) mit auffälliger weißer Schrift auf dem Rücken, schwarze Jeans.
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Schuhe: Weiß.
Heidingsfeld: Schwarzes Cube-Bike aus Hinterhof entwendet
Ein weiterer Diebstahl ereignete sich im Stadtteil Heidingsfeld. Im Zeitraum zwischen Sonntagabend, 18:00 Uhr, und Montagabend, 18:00 Uhr, geriet ein Anwesen in der Straße Dürrenberg ins Visier von Langfingern.
Die Täter drangen in einen dortigen Hinterhof ein, in dem ein schwarzes Mountainbike/Fahrrad der beliebten Marke Cube abgestellt war. Obwohl das Zweirad mit einem massiven Kettenschloss ordnungsgemäß gesichert war, gelang es den Tätern, das Schloss zu knacken oder zu trennen und mit dem Fahrrad unbemerkt zu entkommen.
Innenstadt: Graues Rose-Rennrad mitsamt Schloss gestohlen
Auch leidenschaftliche Rennradfahrer im Zentrum sollten aktuell besonders wachsam sein. In der Kettengasse schlugen Fahrraddiebe mitten unter der Woche zu. Zwischen Dienstagabend, 22:00 Uhr, und Mittwochmorgen, 09:30 Uhr, verschwand dort ein hochwertiges, graues Rennrad des Premium-Herstellers Rose.
Besonders dreist: Die Diebe machten sich nicht einmal die Mühe, das Schloss vor Ort zu knacken. Sie entwendeten das Rennrad kurzerhand mitsamt dem dazugehörigen Kettenschloss.
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