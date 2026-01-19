Polizist außer Dienst klärt Straftat – Festnahme von zwei Männern

HAUSEN BEI WÜRZBURG, LKR. WÜRZBURG – In der Nacht von Samstag auf Sonntag haben Beamte der Autobahnpolizei Schweinfurt-Werneck zwei Männer gestellt und vorläufig festgenommen. Beide stehen im Verdacht, eine Mülltonne auf einem Parkplatz an der A7 in Brand gesetzt zu haben. Ein Zeuge gab der Polizei den entscheidenden Hinweis. Die beiden Tatverdächtigen haben sich nun in einem Strafverfahren zu verantworten.

Am Samstag, gegen 23:15 Uhr, fuhr ein 30-jähriger Deutscher die A7 in Richtung Kassel entlang. Bei dem Mann handelte es sich um einen Beamten der Schweinfurter Polizei, der zu diesem Zeitpunkt nicht im Dienst war. Auf Höhe des Autobahnparkplatzes erregte ein Feuerschein seine Aufmerksamkeit. Im selben Moment fuhr ein Kleinwagen mit hoher Geschwindigkeit vom Parkplatz auf die Autobahn auf. Der Beamte wählte den Notruf und meldete seine Beobachtung sowie das Kennzeichen des verdächtigen Wagens.

Während eine erste Streife der Autobahnpolizei Schweinfurt-Werneck einen brennenden Müllcontainer auf dem Parkplatz feststellte, stoppte eine zweite Streife das verdächtige Fahrzeug. Die zwei Insassen, zwei Deutsche im Alter von 19 und 20 Jahren, führten rund drei Dutzend verschiedene pyrotechnische Gegenstände mit sich. Die beiden Männer wurden vorläufig festgenommen und die Knallkörper, Schallerzeuger und Raketen wurden beschlagnahmt. Der Schaden am niedergebrannten Müllcontainer beläuft sich auf mehrere Hundert Euro. Die beiden Heranwachsenden haben sich nun wegen Sachbeschädigung und wegen eines Verstoßes nach dem Sprengstoffgesetz zu verantworten.