Polizist bekommt Faust ins Gesicht: 62-Jähriger greift Polizeibeamte in der Innenstadt an

SCHWEINFURT – Widerstand gegen Polizeibeamte

Am Montagabend wurde eine Polizeistreife durch eine Zeugin auf einen betrunkenen Mann in der Schweinfurter Innenstadt aufmerksam gemacht. Dieser soll zuvor in eine Auseinandersetzung verwickelt gewesen sein und in deren Verlauf gestürzt sein.

Nachdem die Polizisten den Mann auf Höhe des Rathauses antrafen und sich nach dem Vorfall erkundigen wollten, reagierte der 62-jährige alkoholisierte Mann verbal aggressiv und beleidigte die Beamten. Unvermittelt schlug er einem der Polizisten ins Gesicht.

Bei der anschließenden Fesselung leistete er weiter Widerstand. Der Beamte wurde leicht verletzt. Der Mann erwartet nun eine Anzeige wegen tätlichen Angriffs und Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte.

Für alle ungeklärten Fälle bittet die Polizeiinspektion Schweinfurt unter der Rufnummer 09721/202-0 um sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung.