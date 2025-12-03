Polizisten beleidigt, bedroht und Widerstand geleistet – 30-Jähriger randaliert in Internetcafé
SCHWEINFURT / STADTGEBIET – Am Montagmittag kam es in einem Internetcafé in der Keßlergasse zu einem Randalierer, nachdem ein 30-jähriger Deutscher von Zeugen festgehalten wurde, weil er zuvor den Außenspiegel eines PKW beschädigt haben soll. Die Polizei Schweinfurt ermittelt nun wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Körperverletzung, Bedrohung und Sachbeschädigung.
Passanten machten eine Fußstreife der Schweinfurter Polizei auf den Vorfall aufmerksam. Bereits bei dem Versuch, ihn festzuhalten, wehrte sich der Mann massiv gegen die unbeteiligten Zeugen und verletzte mehrere Gäste des Internetcafés leicht. Eine 24-Jährige wurde durch einen Sprung gegen die Schulter verletzt.
Bei der anschließenden Festnahme durch die Polizei leistete der junge Mann Widerstand, sperrte sich gegen die Maßnahmen und bedrohte sowie beleidigte die Beamten unter anderem mit dem Tod. Da sich der 30-Jährige nach der Fesselung weigerte selbstständig zu laufen, musste er von vier Beamten aus dem Gebäude getragen und zur Polizeiinspektion verbracht werden, wo weitere polizeiliche Maßnahmen getroffen wurden.
Der Tatverdächtige muss sich nun wegen mehrerer Straftaten verantworten.
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!